Стала известна дата открытия склада Вайлдберриз после пожара

Об этом на своей официальной странице сообщила и сама компания. В течении двух недель в ВБ ожидают скорейшего открытия сортировочного центра, чтобы наладить поставки. Это позволит снять нагрузку со склада «Уткина заводь», который сейчас испытывает сложности с возросшим объемом работы.