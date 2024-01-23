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Posted 23 января, 10:36

Published 23 января, 10:36

Modified 23 января, 16:24

Updated 23 января, 16:24

Стала известна дата открытия склада Вайлдберриз после пожара

Стала известна дата открытия склада Вайлдберриз после пожара

23 января 2024, 10:36
Фото: 1MI.
Вайлдберриз сообщил когда будет открыт новый склад товаров после пожара в Шушерах

На прошлой недели была озвучена дата когда откроется новый склад Wildberries взамен сгоревшему. Как сообщается, через 2-3 недели в Санкт-Петербурге построят новый сортировочный центр компании, который будет принимать товар с северо-западного региона.

На данный момент логистика маркетплейса перенаправлена на другие склады, чтобы покупатели могли также своевременно получать товар в пунктах выдачи. — рассказывает о ситуации замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Об этом на своей официальной странице сообщила и сама компания. В течении двух недель в ВБ ожидают скорейшего открытия сортировочного центра, чтобы наладить поставки. Это позволит снять нагрузку со склада «Уткина заводь», который сейчас испытывает сложности с возросшим объемом работы.

Ожидается, что в начале февраля новый склад начнет функционировать. О его новом местоположении пока ничего не известно.

К тому же, стало известно, что сгоревший склад Wildberries в Пушкинском районе не получил все необходимые документы и разрешения для работы. По данному факту будут проведены дополнительные проверки — сообщил каналу «Россия-24» Виктор Евтухов.

Напомним, что 13 января в 07:42 на пульт управления МЧС поступило сообщение о возгорании склада Вайлдберриз в Санкт-Петербурге. К тушению пожара было привлечено в общей сложности 89 единиц техники и 422 человека из личного состава. Площадь горящего склада составила 70 тыс. кв. м.

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