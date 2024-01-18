Трудный ребенок обрушил стоимость жилья в Москве

Posted 18 января, 10:50
Published 18 января, 10:50
Modified 18 января, 12:22
Updated 18 января, 12:22
Элитная застройка на западе Москвы стала значительно терять свою стоимость. Причиной этого стал подросток, живущий в одном из жилых домов Олимпийской деревни.
Как рассказывают жители злополучного района, раньше мальчик был совершенно обычным ребенком, играл со всеми детьми во дворе. Однако, с возрастом он стал неуправляемым, а поведение стало сильно отличаться от обычного.
От выходок парня страдал весь двор и живущие по близости соседи. Он царапал и портил припаркованные автомобили, пинал животных, сбивал детей с велосипедов, поджигал ребенку руку, изрисовывал подъезды, кидался из окна яйцами, бутылками, выливал кипяток на людей. Каждый день в 5 утра кричал из окна «С добрым утром», будя всех жителей близлежащих домов. К своему 15-летию подросток становился все более агрессивным, а поведение непредсказуемым.
Но это еще не все беды. Из-за выходок парня стоимость жилья в престижном районе Москвы упала почти на 30%. Именно в том доме, где живет трудный подросток, цена одного квадратного метра составляет 250 тыс. руб., в других — от 350 тыс. руб.
На данный момент на молодого человека написано почти 100 заявлений в полицию. Правоохранительные органы ничего не могут сделать и разводят руками, так как молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В последний раз он был пойман за написанием нецензурных слов в подъезде дома, за что должен был быть привлечен к ответственности за вандализм. Но из-за справки от психиатра суд постановил отправить его на принудительное лечение.
Как сообщают жители района, с начала 2024 года подростка не слышно. Какое-то время люди могут ходить спокойно, не боясь за свою жизнь и здоровье детей.
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