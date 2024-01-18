Трудный ребенок обрушил стоимость жилья в Москве

От выходок парня страдал весь двор и живущие по близости соседи. Он царапал и портил припаркованные автомобили, пинал животных, сбивал детей с велосипедов, поджигал ребенку руку, изрисовывал подъезды, кидался из окна яйцами, бутылками, выливал кипяток на людей. Каждый день в 5 утра кричал из окна «С добрым утром», будя всех жителей близлежащих домов. К своему 15-летию подросток становился все более агрессивным, а поведение непредсказуемым.