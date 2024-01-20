Названы топ-6 страшных ошибок при покупке недвижимости

Posted 20 января, 05:15
Published 20 января, 05:15
Modified 20 января, 05:17
Updated 20 января, 05:17
Продавец имеет меньший риск, чем покупатель. Его действия могут быть признаны нечестными, и он может столкнуться с мошенниками. Но проверка выписки из ЕГРН не единственное, что нужно сделать.
Важно получить как можно больше информации о продавце, включая его мотивы. Если квартира продается по низкой цене, есть риск того, что с ней будут проблемы, такие как неправильные документы или скандальные соседи. При покупке следует узнать причину продажи, количество и возраст собственников, а также выяснить, готов ли продавец быстро заключить сделку.
Квартиры без отделки в новых домах обычно стоят гораздо меньше, и многие люди выбирают их для экономии. Однако они не всегда осознают, сколько стоит и как долго займет ремонт.
Давайте посчитаем, насколько это выгодно. Например, у компании одна и та же двухкомнатная квартира площадью 57 квадратных метров без отделки стоит 6,4 миллиона рублей, а с отделкой — 7,5 миллиона. Разница составляет около 1,1 миллиона.
Примерная стоимость ремонта включает черновые работы и составляет 15 тысяч ₽ за квадратный метр. Обычные материалы будут стоить примерно 3 тысячи ₽ за квадратный метр, а более качественные — около 6 тысяч ₽ за метр. В данном случае, для ремонта хорошего качества потребуется около 1,2 миллиона ₽, что уже больше, чем экономия на покупке. Кроме того, ремонт займет несколько месяцев, и нужно учесть расходы на аренду жилья за это время.
То же самое происходит при покупке «бабушкиного варианта» на вторичном рынке. Кажется, что достаточно поменять обои и покрасить потолок, но на самом деле придется делать гораздо больше — выравнивать стены, менять проводку и сантехнику. В итоге ремонт займет несколько месяцев и будет стоить до 20% от стоимости квартиры.
Часто случается, что покупатель сосредотачивается на самой квартире, но забывает о местоположении. Однако район также должен соответствовать образу жизни человека.
Например, если он любит принимать гостей и ищет квартиру с просторной гостиной, то ему будет неудобно, если дом находится далеко от удобной транспортной доступности. Ведь в этом случае придется проходить километры, чтобы добраться до ближайшей автобусной остановки.
Лучше всего перед покупкой изучить район: узнать, какие люди проживают там, насколько легко и быстро можно добраться по пробкам или в часы пик своим средством передвижения, а также выяснить о наличии магазинов и других нужных заведений в непосредственной близости от будущего дома.
Справка из психдиспансера не является обязательным для продавца документом, однако опытные риелторы настоятельно советуют запрашивать его. Зачем? Эта справка подтверждает, что продавец находится в должном умственном состоянии и осознает свои поступки.
В случае отсутствия такой справки, родственники продавца могут обратиться в суд с целью оспорить сделку. В этом случае возможно потребуется вернуть квартиру, однако процесс возврата денег может быть задержан.
Цены зависят от того, сколько людей хотят купить товар или услугу и сколько таких товаров или услуг предлагается. Кроме того, цены могут зависеть от ставок по ипотеке и государственных программ. Учесть все эти факторы непросто, и прогнозы экспертов тоже могут ошибаться. Поэтому лучше всего руководствоваться своими возможностями при покупке и использовать различные способы снизить ежемесячный платеж по ипотеке.
Для проверки законности перепланировок необходимо заказать либо технический паспорт у БТИ, либо поэтажный план с подробным описанием, который покупатели или риелтор могут сравнить с квартирой.
Если перепланировка была выполнена неправильно, это может служить поводом для торга с продавцом, даже если покупателю подходит данная перепланировка и он готов ее легализовать. В случае, если перепланировка не устраивает покупателя, он может потребовать от собственника вернуть жилую площадь в первоначальное состояние.