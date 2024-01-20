Названы топ-6 страшных ошибок при покупке недвижимости

Например, если он любит принимать гостей и ищет квартиру с просторной гостиной, то ему будет неудобно, если дом находится далеко от удобной транспортной доступности. Ведь в этом случае придется проходить километры, чтобы добраться до ближайшей автобусной остановки.



Лучше всего перед покупкой изучить район: узнать, какие люди проживают там, насколько легко и быстро можно добраться по пробкам или в часы пик своим средством передвижения, а также выяснить о наличии магазинов и других нужных заведений в непосредственной близости от будущего дома.