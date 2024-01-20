newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 05:15

Published 20 января, 05:15

Modified 20 января, 05:17

Updated 20 января, 05:17

Названы топ-6 страшных ошибок при покупке недвижимости

Названы топ-6 страшных ошибок при покупке недвижимости

20 января 2024, 05:15
Фото: 1MI.
Покупка недвижимости для новичков может быть довольно сложной, поэтому есть риск совершить ошибки. Что не стоит делать при приобретении жилья, в материале Newia.

Нужно проверить продавца квартиры

Продавец имеет меньший риск, чем покупатель. Его действия могут быть признаны нечестными, и он может столкнуться с мошенниками. Но проверка выписки из ЕГРН не единственное, что нужно сделать.

Важно получить как можно больше информации о продавце, включая его мотивы. Если квартира продается по низкой цене, есть риск того, что с ней будут проблемы, такие как неправильные документы или скандальные соседи. При покупке следует узнать причину продажи, количество и возраст собственников, а также выяснить, готов ли продавец быстро заключить сделку.

Не стоит недооценивать стоимость ремонта

Квартиры без отделки в новых домах обычно стоят гораздо меньше, и многие люди выбирают их для экономии. Однако они не всегда осознают, сколько стоит и как долго займет ремонт.

Давайте посчитаем, насколько это выгодно. Например, у компании одна и та же двухкомнатная квартира площадью 57 квадратных метров без отделки стоит 6,4 миллиона рублей, а с отделкой — 7,5 миллиона. Разница составляет около 1,1 миллиона.

Примерная стоимость ремонта включает черновые работы и составляет 15 тысяч ₽ за квадратный метр. Обычные материалы будут стоить примерно 3 тысячи ₽ за квадратный метр, а более качественные — около 6 тысяч ₽ за метр. В данном случае, для ремонта хорошего качества потребуется около 1,2 миллиона ₽, что уже больше, чем экономия на покупке. Кроме того, ремонт займет несколько месяцев, и нужно учесть расходы на аренду жилья за это время.

Фото: 1MI

То же самое происходит при покупке «бабушкиного варианта» на вторичном рынке. Кажется, что достаточно поменять обои и покрасить потолок, но на самом деле придется делать гораздо больше — выравнивать стены, менять проводку и сантехнику. В итоге ремонт займет несколько месяцев и будет стоить до 20% от стоимости квартиры.

Не изучить район

Часто случается, что покупатель сосредотачивается на самой квартире, но забывает о местоположении. Однако район также должен соответствовать образу жизни человека.

Например, если он любит принимать гостей и ищет квартиру с просторной гостиной, то ему будет неудобно, если дом находится далеко от удобной транспортной доступности. Ведь в этом случае придется проходить километры, чтобы добраться до ближайшей автобусной остановки.

Лучше всего перед покупкой изучить район: узнать, какие люди проживают там, насколько легко и быстро можно добраться по пробкам или в часы пик своим средством передвижения, а также выяснить о наличии магазинов и других нужных заведений в непосредственной близости от будущего дома.

Не забудьте проверить продавца

Справка из психдиспансера не является обязательным для продавца документом, однако опытные риелторы настоятельно советуют запрашивать его. Зачем? Эта справка подтверждает, что продавец находится в должном умственном состоянии и осознает свои поступки.

Фото: 1MI

В случае отсутствия такой справки, родственники продавца могут обратиться в суд с целью оспорить сделку. В этом случае возможно потребуется вернуть квартиру, однако процесс возврата денег может быть задержан.

Не стоит ждать падения цен

Цены зависят от того, сколько людей хотят купить товар или услугу и сколько таких товаров или услуг предлагается. Кроме того, цены могут зависеть от ставок по ипотеке и государственных программ. Учесть все эти факторы непросто, и прогнозы экспертов тоже могут ошибаться. Поэтому лучше всего руководствоваться своими возможностями при покупке и использовать различные способы снизить ежемесячный платеж по ипотеке.

Законна ли перепланировка?

Для проверки законности перепланировок необходимо заказать либо технический паспорт у БТИ, либо поэтажный план с подробным описанием, который покупатели или риелтор могут сравнить с квартирой.

7 признаков проблемной квартиры при покупке вторичного жилья
Узнать подробнее



Если перепланировка была выполнена неправильно, это может служить поводом для торга с продавцом, даже если покупателю подходит данная перепланировка и он готов ее легализовать. В случае, если перепланировка не устраивает покупателя, он может потребовать от собственника вернуть жилую площадь в первоначальное состояние.

Читайте также:
7 признаков проблемной квартиры при покупке вторичного жильяНа квартиры скоро повысят цены или ограничат продажи — эксперты дали прогнозыКак бесплатно сделать ремонт в квартире, если вообще нет денег
#Илья Протвинов#Экономика#Общество#Жилье#Цены#Магазины#Ипотека#Квартира#Документы#Ремонт#Продавец#ЕГРН#Район#Перепланировка#Покупка недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика