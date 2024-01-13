Как заработать большие деньги на аренде жилья. Эксперты раскрыли свои секреты

Posted 13 января, 10:03
Published 13 января, 10:03
Modified 13 января, 10:20
Updated 13 января, 10:20
Основатель агентства недвижимости нового типа Gordashnikova Land Елена Гордашникова рассказала Newia, что в конце 2023 года стоимость аренды жилья сильно выросла. По статистике «Дом.РФ», рост составляет от 18% до 35% в зависимости от размера города.
На повышение стоимости арендной недвижимости повлиял рост ключевой ставки и изменившиеся условия по ипотекам. Для многих квартиросъемщиков, которые уже копили первоначальный взнос, покупка квартиры стала невозможной, ежемесячный платеж непосильным. Они вынуждены продолжать снимать жилье. Арендодатели таким положением воспользовались и подняли цены.
Лучшее соотношение расходов и доходности демонстрируют объекты в бюджетном сегменте. Если отталкиваться от площади квартиры, то выгоднее для инвестора большие помещения. У них самый дешевый квадратный метр, а арендная стоимость выше. Самая же высокая стоимость у «квадрата» в студиях, поэтому они в любом сегменте жилья не выгодны для инвестиций.
Я бы обратила внимание на квартиры большой площади, которые могут снять семьи с двумя-тремя детьми. Сегодня на рынке аренды на них высокий спрос. В проекты новых домов застройщики в большинстве своем закладывают только студии, однокомнатные квартиры и предусматривают минимум «двушек». В некоторых новостройках нет ни одной трехкомнатной квартиры. Владелец трехкомнатной квартиры всегда сможет найти арендаторов и иметь адекватный доход от сдачи такой недвижимости.
В сегменте бизнес-класса стоит обратить внимание на евротрешки (те же двушки, только с увеличенной кухней). Человек с хорошим доходом не будет жить в студии, он выбирает более просторное помещение
Также большим спросом пользуются продуманные, качественно построенные, находящиеся в хороших локациях загородные дома.
Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Маргарита Наследникова рассказала, что спрос на аренду жилья отличается сезонностью: рост цен с июня по октябрь, снижение — с января по май. Если смотреть на динамику средней ставки аренды однокомнатных квартир, то величина арендной платы в соответствующем периоде 2023 года выросла в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, что характеризуется как увеличением затрат на содержание объектов, так и снижением объема предложения на рынке аренды.
Стоит отметить, что ситуация меняется, т. к. наблюдается снижение спроса на покупку квартир на вторичном рынке из-за роста процентных ставок ипотечного кредита, заставляя потенциальных продавцов квартир переходить в разряд арендодателей, чтобы не терять средства на ожидании «своего покупателя», это, в свою очередь, увеличит предложение. Но большого снижения цен не стоит ждать, т. к. дорогая ипотека приведет к достаточно высокому спросу на съемное жилье.
Доходность от сдачи квартир в среднем составляет 5,5% годовых, срок окупаемости более 18 лет, при этом стоит учесть ФНС России использовала дополнительные инструменты контроля для определения фактов получения доходов от аренды жилья, что требует уплаты с полученного дохода подоходного налога. Кроме того, риски порчи имущества и неплатежей арендной платы так же имеют место быть.
Покупать квартиру для сдачи в аренду и сохранения средств оправданно только в том случае, если стабильно растут цены на недвижимость, в этом случае доходность актива обеспечивается приростом его рыночной стоимости. На данный момент много факторов оказывает влияние в сторону снижения стоимости вторичного жилья и снижении его ликвидности. Поэтому, если Вы счастливый обладатель квартиры, полученной в наследство, то сдача её в аренду будет дополнительным доходом с минимальными расходами, в случае инвестиционной недвижимости стоит рассмотреть города с наращиванием производственных мощностей, что повлечет приток рабочей силы и, как следствие, спрос на аренду.