Как заработать большие деньги на аренде жилья. Эксперты раскрыли свои секреты

Покупать квартиру для сдачи в аренду и сохранения средств оправданно только в том случае, если стабильно растут цены на недвижимость, в этом случае доходность актива обеспечивается приростом его рыночной стоимости. На данный момент много факторов оказывает влияние в сторону снижения стоимости вторичного жилья и снижении его ликвидности. Поэтому, если Вы счастливый обладатель квартиры, полученной в наследство, то сдача её в аренду будет дополнительным доходом с минимальными расходами, в случае инвестиционной недвижимости стоит рассмотреть города с наращиванием производственных мощностей, что повлечет приток рабочей силы и, как следствие, спрос на аренду.