Банки и застройщики стали отказываться от льготных программ

Posted 12 января, 05:18
Published 12 января, 05:18
Modified 5 февраля, 15:09
Updated 5 февраля, 15:09
На конец 2023 года на ипотечном рынке произошли значительные изменения. Банки объявили о переводе сотрудничества с застройщиками на измененные условия. По информации Sibdom, большинство застройщиков замедлили свою активность в начале 2024 года, чтобы проработать все изменения. Несмотря на то, что в рекламе по-прежнему показываются привлекательные ставки, в реальности такие условия получить невозможно.
Скидки на квартиры, рассрочка, бесплатные кладовые или парковки и другие подарки продолжают быть доступны у застройщиков во время новогодних и рождественских акций. Однако, «особые ипотечные условия» находятся на паузе. Эти условия мало влияли на общую стоимость кредита, они были созданы для комфортной покупки для определенных категорий покупателей, позволяли им платить пониженный процент по ипотеке до завершения строительства (от 0,01% до 4,9%), после чего они переходили на льготную программу с государственной поддержкой по ставке до 8% годовых.
По информации «Ведомостей», крупнейший банк, занимающийся предоставлением ипотечных кредитов, Сбербанк, в течение ночи 10 января увеличил процентные ставки по своим основным программам на 1 процентный пункт.
В то же время, другие крупные банки, специализирующиеся на ипотечном кредитовании, пока не объявили о возможных изменениях в своих программах. Однако, как предполагает Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА, они сделают то же самое — повысят ставки, ужесточат требования и введут ограничения.
По данным Ura.ру, банки будут повышать процентные ставки выше 17% для сохранения своей прибыли. В результате многие люди не смогут справиться с ежемесячными платежами. Ожидается, что пик достигнет около 18% в конце января и продержится около полутора месяцев. Из-за этого повышения ставок и ограничений, количество и объем выдачи ипотечных кредитов значительно сократятся. Эксперты предсказывают, что уже в январе снижение составит как минимум двойное сравнительно с декабрем.
Депутаты одной из партий в Госдуме будут настаивать на сохранении ставок льготной ипотеки, сообщает ИА DEITA.ру.
Отмена выгодных программ сделает ипотеку неприемлемой для большинства людей, что отразится негативно на демографической ситуации, даже если сохранить программу семейной ипотеки.
«Люди, которые планируют создать семью, завести детей, смогут покупать жилье только по привычным рыночным процентным ставкам в 17-18%. Единицы смогут это себе позволить. Тем временем, при планировании семьи, особенно покупка жилья часто становится решающим фактором», — предупреждают члены парламента.
Они заявили, что для улучшения демографической ситуации следует изменить льготные ипотечные ставки на обычные рыночные ставки, доступные широкой группе клиентов банков.
В последнее время изменились условия льготной ипотеки, которая сейчас составляет до 80% всех продаж на рынке новостроек. Ожидается, что продажи в сегменте первичного рынка снизятся в результате этих изменений. Однако не стоит ожидать снижения цен, потому что текущее финансирование строительства не особо зависит от продаж. Об этом рассказал «Лайфу» Кирилл Холопик, руководитель портала ЕРЗ.РФ.
Ставка на ипотеку может достигать 17-18% при стоимости квартиры в 15 млн рублей и первоначальном взносе в 20%. В таком случае, ежемесячный платеж составит примерно 171 тыс. рублей, и для этого покупателю нужен подтвержденный доход минимум в 300 тыс. рублей в месяц.
«Это условия, которые не могут позволить себе многие люди. И это всего лишь расчеты для однокомнатной квартиры в пределах МКАД. Что касается выгодных условий ипотечного кредитования, то их сейчас просто нет. Все субсидии, отсрочки, траншевая ипотека и другие дополнительные инструменты, которые должны были помочь покупателю, оплачиваются за его счет. И все эти условия зависят от ключевой ставки, которая на данный момент является слишком высокой», — рассказала Ольга Матвеева, руководитель направления ипотечного кредитования в компании ASTERUS.