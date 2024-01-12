Банки и застройщики стали отказываться от льготных программ

На конец 2023 года на ипотечном рынке произошли значительные изменения. Банки объявили о переводе сотрудничества с застройщиками на измененные условия. По информации Sibdom, большинство застройщиков замедлили свою активность в начале 2024 года, чтобы проработать все изменения. Несмотря на то, что в рекламе по-прежнему показываются привлекательные ставки, в реальности такие условия получить невозможно.



Скидки на квартиры, рассрочка, бесплатные кладовые или парковки и другие подарки продолжают быть доступны у застройщиков во время новогодних и рождественских акций. Однако, «особые ипотечные условия» находятся на паузе. Эти условия мало влияли на общую стоимость кредита, они были созданы для комфортной покупки для определенных категорий покупателей, позволяли им платить пониженный процент по ипотеке до завершения строительства (от 0,01% до 4,9%), после чего они переходили на льготную программу с государственной поддержкой по ставке до 8% годовых.