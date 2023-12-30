Эксперты дали мрачные прогнозы по ключевой ставке в 2024 году

Фактическое время начала снижения зависит от скорости понижения инфляции и инфляционных ожиданий. Сокращение ставки будет иметь эффект на инфляцию через период, продолжительностью от трех до шести кварталов, то есть от 9 до 18 месяцев. Чтобы изменение в ставке полностью проявилось на ценовой динамике, потребуется примерно от 3 до 6 кварталов.