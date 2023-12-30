Эксперты дали мрачные прогнозы по ключевой ставке в 2024 году

Posted 30 декабря 2023, 09:23
Published 30 декабря 2023, 09:23
Modified 30 декабря 2023, 09:25
Updated 30 декабря 2023, 09:25
Banki.ру со ссылкой на экономиста Александра Исакова пишет, что произошедшее 15 декабря повышение ставки окажется последним в текущем периоде ужесточения денежно-кредитной политики. Следует отметить, что не существует официального объявления о завершении данного цикла со стороны Центрального Банка.
Экономист прогнозирует замедление темпов инфляции в 2024 году. В первом квартале ожидается снижение до 6-7%, а к концу июня планируется достижение целевых значений.
Такого же мнения придерживается Алексей Михеев, представитель «ВТБ Мои инвестиции». Он уверен, что период снижения ставки начнется только во втором полугодии следующего года, но при этом не исключает ее возможное повышение до 17%.
По словам экономиста Константина Церазова, Центральный банк России не планирует снижать ключевую ставку до середины 2024 года. Согласно его мнению, регулятор уже должен был начать повышение ставки весной 2023 года, но сейчас нужно добиться стабильного снижения инфляции перед тем, как начинать ослабление денежно-кредитной политики.
Эксперт в беседе с «Газета.ру» выразил свое согласие с тем, что Центральный банк будет очень осторожен при снижении ключевой ставки, чтобы не вызвать рост инфляции.
Основным инструментом государственной денежно-кредитной политики является ключевая ставка. В России она начала применяться с сентября 2013 года. За последние 10 лет значение ставки колебалось в пределах от 4,25% до 20%.
Наиболее низкая ставка была зафиксирована в период пандемии, с июля 2020 года по март 2021 года. Совсем недавно наблюдалось самое высокое значение ключевой ставки, это произошло весной 2022 года и было связано с санкционным кризисом. Определение значения ключевой ставки осуществляется Центральным банком, который использует ее для регулирования уровня инфляции в стране.
В данный момент ключевая ставка составляет 16%.
Финансы Mail.ru пишут, что прогнозируется средний уровень ключевой ставки на 2024 год между 12,5% и 14,5%, что соответствует ожидаемому снижению.
Фактическое время начала снижения зависит от скорости понижения инфляции и инфляционных ожиданий. Сокращение ставки будет иметь эффект на инфляцию через период, продолжительностью от трех до шести кварталов, то есть от 9 до 18 месяцев. Чтобы изменение в ставке полностью проявилось на ценовой динамике, потребуется примерно от 3 до 6 кварталов.