Эксперты дали неутешительные прогнозы по рынку недвижимости на 2024 год





Эксперт рассказала РБК Тюмень, что высокий уровень санкционного давления и связанных с этим рисков может привести к изменению ситуации в любой момент. В такой обстановке, у многих россиян не будет возможности задумываться о получении ипотечного кредита. Уже сейчас, многих отталкивают высокие процентные ставки на вторичном рынке, которые составляют от 18% до 20%. Учитывая заявления Центробанка о сохранении высоких процентных ставок на длительный период, маловероятно, что до конца 2024 года ипотечные проценты снизятся ниже 15%.



Очевидно, что период с высокими ставками — не наилучший момент для оформления кредитов, особенно крупных ипотечных сумм на длительный срок. Иными словами, ипотечный рынок вступает в «ледниковый» период, который может продлиться даже до 2025 года.