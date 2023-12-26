Эксперты дали неутешительные прогнозы по рынку недвижимости на 2024 год

Posted 26 декабря 2023, 07:45
Published 26 декабря 2023, 07:45
Modified 26 декабря 2023, 07:47
Updated 26 декабря 2023, 07:47
Прошедший 2023 год был охарактеризован переменчивой активностью на рынке недвижимости. Это связано с тем, что после последнего повышения ключевой ставки Банка России люди спешно приобретали квартиры по предварительно утвержденным ипотечным заявкам. А в декабре были введены более жесткие условия для льготных ипотечных программ. Власти увеличили первоначальный взнос по ипотеке на новостройки с 20 до 30%, с процентной ставкой 8% годовых.
Специалисты сообщили РИА Недвижимости, что в 2024 году ожидается сокращение спроса на жилье вследствие высоких процентных ставок и усложнения условий для получения льготной ипотеки. При этом цены на новостройки будут возрастать, в то время как стоимость вторичного жилья будет падать.
Недавние меры в области ипотечного кредитования, принятые российскими властями, пока не оказали полного отрицательного влияния на рынок первичного жилья столицы. Цены на новостройки в столице сейчас находятся на исторически высоком уровне — стоимость одного квадратного метра выросла на 76% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщила Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики». Средняя цена за квадратный метр в новостройках Москвы в декабре составляет 347,8 тысячи рублей, что на 9,3% больше, чем год назад.
Перспективы для рынка первичной недвижимости могут измениться в ближайшем будущем. По мнению Кирилла Правдина, представителя «ТСН Недвижимость», если мы увидим ужесточение условий или закрытие льготных ипотечных программ, спрос на новое жилье значительно снизится. Это может привести к этапу охлаждения на данном рынке.
Однако, Правдин уверен, что квартиры в новостройках продолжат расти в цене, но темп будет несколько меньше и стабильный — приблизительно 0,5-1,5% в месяц. Он обосновывает это тем, что даже при потенциальном ужесточении льготных ипотечных программ, клиенты все равно будут выбирать новостройки вместо вторичного рынка недвижимости.
По мнению Ирины Андриевской, директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру», количество предоставляемых льготных ипотечных кредитов в начале 2024 года сократится не меньше чем на четверть. Различные факторы, включая возможные геополитические потрясения, делают прогнозирование на данный момент сложным и непредсказуемым.
Эксперт рассказала РБК Тюмень, что высокий уровень санкционного давления и связанных с этим рисков может привести к изменению ситуации в любой момент. В такой обстановке, у многих россиян не будет возможности задумываться о получении ипотечного кредита. Уже сейчас, многих отталкивают высокие процентные ставки на вторичном рынке, которые составляют от 18% до 20%. Учитывая заявления Центробанка о сохранении высоких процентных ставок на длительный период, маловероятно, что до конца 2024 года ипотечные проценты снизятся ниже 15%.
Очевидно, что период с высокими ставками — не наилучший момент для оформления кредитов, особенно крупных ипотечных сумм на длительный срок. Иными словами, ипотечный рынок вступает в «ледниковый» период, который может продлиться даже до 2025 года.
По информации РИАМО, ситуация с предложением вторичного жилья в России заметно ухудшилась. По разным оценкам, за последний год количество объявлений уменьшилось на 17-20%. Компания «Этажи» сообщает, что предложение вторичной недвижимости составляло 788,5 тысячи квартир, а сейчас это число упало до 651,6 тысячи — самое низкое за два года. Это связано с ростом процентных ставок по ипотеке, из-за которых многие владельцы решают не продавать свою недвижимость.
Некоторые россияне успели приобрести недвижимость до увеличения процентов на ипотечные кредиты. Это также привело к уменьшению спроса на вторичное жилье, как отмечает Елена Мищенко, руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ супермаркет недвижимости».
По мнению экспертов, спрос на вторичный рынок дальше ослабнет в 2024 году.