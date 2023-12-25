Эксперт рассказала, кому льготная ипотека станет бесполезной в 2024 году

В результате клиенты увеличивали ипотечную сумму в Москве и Санкт-Петербурге до 30 млн. рублей, в регионах до 15 млн. рублей. На практике банки дополнительно поднимали максимальный размер кредита даже вдвое. Но в постановлении правительства № 2166 от 15.12.23 г нет конкретики, сохранится ли такая возможность. Правда, и прямого запрета нет, хотя указано: сумма 6 млн. рублей — единая для всех регионов. видимо, от властей будут дополнительные разъяснения, смогут ли люди брать комбинированную ипотеку как раньше.