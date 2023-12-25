Эксперт рассказала, кому льготная ипотека станет бесполезной в 2024 году

Posted 25 декабря 2023, 05:44
Published 25 декабря 2023, 05:44
Modified 25 декабря 2023, 05:44
Updated 25 декабря 2023, 05:44
Собеседница рассказала, что изменения в постановлении правительства №2166 от 15.12.23 коснулись трех госпрограмм — льготной (под 8%), дальневосточной и арктической. По сути решение кабмина стимулирует спрос дальневосточных заемщиков и северян, так как по этим программам ипотеку фактически расширили.
«Полагаем, что в результате количество таких кредитов в общем объеме вырастет. По данным „Домклик“, в сделках ипотечного лидера — Сбербанка — по итогам ноября доля дальневосточной ипотеки увеличилась до рекордных 2,4%. Повышение лимита дополнительно разогреет интерес заёмщиков, на наш взгляд, на 10%-15%. Вряд ли больше, ведь темпы роста реальных зарплат людей отстают от динамики цен на недвижимость», — рассказала собеседница.
Она уточнила, что первый взнос дальневосточной ипотеки в сентябре 2023 года был повышен с 15% до 20% так же, как и других программ. Значит, людям теперь придется копить больше.
«После изменений госпрограммы (под 8%) можно говорить о том, что этот льготный кредит стал бесполезным не только для жителей двух столиц, но и для городов-миллионников. Отметим, на долю льготной ипотеки, по данным Домклик, в ноябре пришлось 31,5% сделок в Москве и 35,5% — в Санкт-Петербурге», — сообщила эксперт.
После «холодного душа» властей можно прогнозировать падение спроса на этот вид льготной ипотеки. Полагаем, что в начале 2024 года количество выдач снизится минимум на четверть.
Частично смягчить ситуацию, например, для людей с доходами выше среднего могла бы так называемая комбо-ипотека. Суть схемы, которой пользовались заемщики с мая 2022 года, — проста. Максимальный разрешённый лимит ипотеки человек берет по льготной ставке, остальную сумму «добирает» по рыночной. До 15 декабря 2023 года власти разрешили банкам сочетать льготную ипотеку под 8% с рыночным кредитом.
В результате клиенты увеличивали ипотечную сумму в Москве и Санкт-Петербурге до 30 млн. рублей, в регионах до 15 млн. рублей. На практике банки дополнительно поднимали максимальный размер кредита даже вдвое. Но в постановлении правительства № 2166 от 15.12.23 г нет конкретики, сохранится ли такая возможность. Правда, и прямого запрета нет, хотя указано: сумма 6 млн. рублей — единая для всех регионов. видимо, от властей будут дополнительные разъяснения, смогут ли люди брать комбинированную ипотеку как раньше.
Сейчас многие ждут снижения цен на недвижимость, аргументируя падением ипотечного спроса. Разумеется, такой сценарий возможен, тем более на вторичке, ведь она станет рынком покупателя. Из-за высоких ставок кредитования (до 18%-20%) количество покупателей неизбежно уменьшится, в результате продавцам придётся давать скидки, чтобы хоть как-то стимулировать сделку. Можно предположить, что в итоге цены вторички незначительно «остынут».
«Однако пока идет рост инфляции, вряд ли стоимость новостроек существенно упадет. Мы полагаем, что текущий уровень цен будет оставаться „на плато“ в горизонте 2024 года, а колебания вниз не превысят 2%-3%», — отметила собеседница.
Существенные изменения были внесены в программу льготной ипотеки на новостройки. Начальный взнос, который требуется от заемщиков, теперь составляет 30% от стоимости жилья, вместо прежних 20%. Кроме того, максимальная сумма кредита для всех регионов теперь одинакова и составляет 6 млн рублей. Ранее в столичных регионах она была установлена в размере 12 млн рублей. В то же время, процентная ставка осталась без изменений и составляет 8%.
Также имели место изменения в параметрах «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек. Максимальная сумма кредита в этих программах была повышена с 6 до 9 млн рублей при покупке жилья общей площадью не менее 60 квадратных метров.