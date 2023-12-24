Эксперты назвали последствия ужесточения льготной ипотеки





«Если вы смогли воспользоваться государственной программой ипотеки, то больше не сможете получить другую. Здесь есть одно исключение — это семейная ипотека, но для нее нужно выполнить несколько условий. Во-первых, необходимо родить еще одного ребенка. Во-вторых, новая квартира должна быть просторнее, чем предыдущая. И, наконец, старую ипотеку нужно полностью выплатить. Но возникает вопрос, будут ли учитывать всех членов семьи, учитывая, что у супругов могут быть разные фамилии», — добавил эксперт.



По словам Смирнова, москвичи и жители Санкт-Петербурга не имеют возможности обойти новые ограничения с помощью комбинированной ипотеки, где часть суммы выдается по льготной процентной ставке 8%, а другая часть — по рыночной ставке. Власти запретили банкам использовать эту схему.



«Власти приняли новые меры в этом направлении, и теперь при покупке квартиры невозможно сочетать льготную ипотеку с рыночной. Это создает проблемы для московских застройщиков. Возможно, они начнут шире использовать рассрочку и траншевые ипотеки. Уже в январе мы сможем увидеть, как они будут находить пути выхода из этой ситуации», — сказал эксперт.