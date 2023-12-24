Эксперты назвали последствия ужесточения льготной ипотеки

Posted 24 декабря 2023, 05:45
Published 24 декабря 2023, 05:45
Modified 24 декабря 2023, 05:45
Updated 24 декабря 2023, 05:45
В России вступили в силу обновленные правила льготной ипотечной программы. В частности, минимальный первоначальный взнос при покупке новостройки под 8% был увеличен с 20% до 30%. Теперь во всех регионах максимальная сумма кредита по этой программе составляет 6 миллионов рублей, хотя ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она была равна 12 миллионам рублей.
Кроме того, новые правила предусматривают принцип однократности выдачи льготной ипотеки. Это означает, что возможность получить льготный кредит будет предоставлен только один раз на одного заемщика. Однако это не относится к уже действующим займам.
По мнению экспертов, 23 декабря 2023 года стало серьезным ударом для рынка новостроек.
В московских банках, которые предоставляют кредиты на жилье, в последние дни было много людей, желающих успеть получить ипотеку по старым условиям — с первоначальным взносом в 20% и лимитом до 12 миллионов рублей. Однако, в новых правилах есть одна важная особенность: теперь можно получить только один льготный ипотечный кредит для семьи, рассказал «Аргументам и фактам» Сергей Смирнов из компании Vysotsky Estate.
«Если вы смогли воспользоваться государственной программой ипотеки, то больше не сможете получить другую. Здесь есть одно исключение — это семейная ипотека, но для нее нужно выполнить несколько условий. Во-первых, необходимо родить еще одного ребенка. Во-вторых, новая квартира должна быть просторнее, чем предыдущая. И, наконец, старую ипотеку нужно полностью выплатить. Но возникает вопрос, будут ли учитывать всех членов семьи, учитывая, что у супругов могут быть разные фамилии», — добавил эксперт.
По словам Смирнова, москвичи и жители Санкт-Петербурга не имеют возможности обойти новые ограничения с помощью комбинированной ипотеки, где часть суммы выдается по льготной процентной ставке 8%, а другая часть — по рыночной ставке. Власти запретили банкам использовать эту схему.
«Власти приняли новые меры в этом направлении, и теперь при покупке квартиры невозможно сочетать льготную ипотеку с рыночной. Это создает проблемы для московских застройщиков. Возможно, они начнут шире использовать рассрочку и траншевые ипотеки. Уже в январе мы сможем увидеть, как они будут находить пути выхода из этой ситуации», — сказал эксперт.
Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что ситуация с московскими и петербургскими застройщиками сложная. Она уверена, что застройщики придумают способы избежать снижения цен на жилье. Возможно, они предложат лизинговые программы или аренду с последующим выкупом. Однако полномасштабное снижение цен маловероятно.
Радченко указывает, что в отличие от 10 лет назад, когда цены падали из-за долевого участия и зависели от притока денег покупателей, сейчас такого не произойдет. Банки не допустят снижения цен, так как финансирование строительства теперь осуществляется с помощью проектного финансирования.
Также эксперт отмечает, что на строительстве задействованы иностранные рабочие, отправляющие свои заработки домой через обменный курс доллара. Если рубль продолжит слабеть, подрядчики будут вынуждены повысить зарплаты иностранцам, что повлечет за собой рост стоимости строительства.
Ирина Радченко прогнозирует возможный рост цен на жилье в случае, если курс доллара перевалит за отметку 120 рублей. Она считает, что люди будут стремиться спасти свои сбережения и вложат их в недвижимость, несмотря на высокую стоимость. Россияне хранят около 40 триллионов рублей в банках.
Согласно отчету аналитиков «Инком-Недвижимость», спрос на приобретение загородных домов в России с 1 ноября по 20 декабря 2023 года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК со ссылкой на слова специалистов пишет, что активность покупателей загородной недвижимости возросла летом. Это связано с повышением ключевой ставки Центрального банка и прогнозами о росте ипотечных ставок. Самый высокий спрос был зарегистрирован в августе и сентябре, но даже в последующие месяцы он оставался выше, чем в предыдущем году, отмечают риелторы.
По словам Дениса Васильева, руководителя отдела «Загородная недвижимость» в компании «Инком-Недвижимость», уже осенью текущего года были замечены изменения в запросах покупателей. Клиенты, как всегда, ищут наиболее выгодные условия для покупки, поэтому все больше обращают внимание на субсидированные кредиты. Сейчас около 43% спроса на ипотеку формируют покупатели, намеревающиеся получить государственную поддержку при оформлении ипотечного кредита (хотя основная часть вторичного рынка загородной недвижимости не соответствует требованиям для такого кредитования). И, вероятно, до июля 2024 года их доля будет продолжать увеличиваться.