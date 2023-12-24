Эксперт рассказала, на каких условиях можно получить ипотеку в 2024 году

«Мы напомним, согласно ФЗ № 157 от 03.07.2019 года, семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родится (или будет усыновлён) третий или последующий ребёнок, могут получить господдержку для погашения ипотеки — до 450 000 рублей. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года. Эта федеральная субсидия, возможно, будет продлена. Но есть оговорка о том, что „правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета“. Вот почему нам не кажется реалистичной недавняя идея депутатов после рождения детей выплачивать семьям до 1,8 млн рублей для поэтапного погашения ипотечного долга», — подытожила Ирина Андриевская.