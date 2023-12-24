Эксперт рассказала, на каких условиях можно получить ипотеку в 2024 году

Posted 24 декабря 2023, 15:00
Published 24 декабря 2023, 15:00
Modified 24 декабря 2023, 15:02
Updated 24 декабря 2023, 15:02
Эксперт рассказала, что льготная ипотека сейчас представлена сразу несколькими госпрограммами. И сроки завершения у них разные. Причем сельская ипотека (под 3%), с помощью которой квартиры и дома покупают горожане, вообще стала бессрочной. Правда, из-за высокой популярности этого кредита (его ещё называют коттеджной ипотекой) лимиты кредитования периодически заканчиваются. И как показывает практика, кредиты выдают меньше 10 банков.
На Дальнем Востоке и в Арктических регионах люди продолжают брать льготную ипотеку под 2%, тем более что программа действует до 31 декабря 2030 года, а сумма кредита повышена с 6 млн рублей до 9 млн рублей. ИТ-специалисты смогут воспользоваться профильной госпрограммой под 5%, которая работает до конца 2024 года.
До 1 июля 2024 года действуют две массовые льготные программы — семейная ипотека под 6% и госпрограмма под 8%. После декабрьской Прямой линии с главой государства у семейных заёмщиков появилась надежда, что специальная программа для людей с детьми будет продлена. Другое дело, какие условия будут предложены россиянам. Слишком велик риск увеличения ставки и первоначального взноса. Пока не ясно, для кого продлят госпрограмму — семьям с одним, двумя или более детьми.
Но уже очевидно, что для субсидирования ставки государству потребуется больше денег, ведь разница между льготным процентом и ключевой ставкой составляет 10%. Поэтому нельзя исключать, что часть расходов власти переложат на заёмщиков, повысив взнос с 20% до 30%. Напомним, ещё летом семейные заёмщики «входили» в эту ипотеку, оплатив вдвое меньше — 15%. А в регионах сумму первого взноса на ипотечную квартиру полностью перекрывал материнский капитал. Теперь ситуация для потребителей стала хуже. Семьям приходится больше копить на недвижимость, а цены на квартиры остаются высокими.
«А вот массовую госпрограмму (под 8%) скорее всего закроют, и есть риск ее досрочного завершения. Кроме того, 15 декабря кабмин ужесточил ее условия и фактически „перекрыл кислород“. Первый взнос подняли с 20% до 30%, а максимальную сумму для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области снизили с 12 млн до 6 млн рублей. Так как большинство новостроек не только в столицах, но и в городах-миллионниках стоят дороже, то массовая ипотека фактически перестанет помогать в решении квартирного вопроса. Для покупки квартир людям придётся брать комбинированный кредит, который будет стоить дороже, либо отказываться от кредита», — уточнила эксперт.
Отметим, семейная ипотека на новостройки для массового покупателя с детьми, у которого нет «старого» жилья, — в 2024 году останется, пожалуй, единственной возможностью решить квартирный вопрос. В результате покупателей новостроек станет меньше, ведь около 90% сделок в 2023 году проходили за счет госпрограмм.
Собеседница считает, что именно семейная ипотека должна быть продлена, стать адресной и позволять людям улучшать жилищные условия, а государству демографические проблемы. Возможно, что для семейных заемщиков из разных регионов и особенно в небольших городах необходимо установить разные ставки.
«Мы разделяем мнение ЦБ, следует учесть не только среднюю зарплату, но и объемы новостроек, соотношение первички и вторички», — рассказала эксперт.
Добавим, что ставка может зависеть от числа детей у заемщика. А также быть привязана к метражу квартиры: чем больше квадратных метров — тем ниже ипотечный процент.
«Полагаем, будет справедливо, если деньги государства (то есть наши — налогоплательщиков) станут помогать семьям с детьми улучшать качество жизни, а не увеличивать прибыль застройщиков или банков. Тут необходим баланс. Поэтому, возможно, стоит предусмотреть распространение этой льготной госпрограммы и на вторичный рынок, например, для семей с тремя и более детьми», — уточнила собеседница.
Сейчас звучат разные инициативы, как государство может адресно помогать гасить ипотеку семьям с детьми, особенно многодетным.
«Мы напомним, согласно ФЗ № 157 от 03.07.2019 года, семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родится (или будет усыновлён) третий или последующий ребёнок, могут получить господдержку для погашения ипотеки — до 450 000 рублей. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года. Эта федеральная субсидия, возможно, будет продлена. Но есть оговорка о том, что „правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета“. Вот почему нам не кажется реалистичной недавняя идея депутатов после рождения детей выплачивать семьям до 1,8 млн рублей для поэтапного погашения ипотечного долга», — подытожила Ирина Андриевская.