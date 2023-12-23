«Значительное потрясение»: что будет после отмены льготной ипотеки в РФ

Если заемщик отказывается от страхования жизни и здоровья, банк может увеличить процентную ставку на 0,4-1 процентного пункта. Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой завершится 1 июля 2024 года. После этой даты банки прекратят заключать договоры в рамках данной программы. С 23 декабря 2023 года возможно оформление только одной льготной ипотечной программы на одного человека. Исключение составляет семейная ипотека. Если у заемщика уже есть несколько кредитов, полученных по льготным ипотечным программам до 23 декабря 2023 года, условия этих договоров остаются без изменений.