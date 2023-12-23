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Posted 23 декабря 2023, 05:54

Published 23 декабря 2023, 05:54

Modified 23 декабря 2023, 05:54

Updated 23 декабря 2023, 05:54

Льготная ипотека в России

«Значительное потрясение»: что будет после отмены льготной ипотеки в РФ

23 декабря 2023, 05:54
Фото: 1MI. Льготная ипотека в России

Эксперты рассказали, что будет после отмены льготной ипотеки в России

Льготная ипотека не может существовать вечно, и ее завершение является вопросом времени, сообщил Newia представитель компании «Третий Рим» Максим Королев.

Что будет с льготной ипотекой

Система льготной ипотеки является ключевым инструментом поддержки жилищного строительства и доступности жилья для населения. Однако вопрос о ее долгосрочной устойчивости и перспективах волнует как участников рынка, так и потенциальных заемщиков.

Льготная ипотека не может существовать вечно, и ее завершение — вопрос времени. Сроки могут варьироваться в зависимости от стратегии государства, но рано или поздно она будет пересмотрена. Максим Королев из компании «Третий Рим» отмечает: «Важно понимать, что льготные программы, как правило, временные. Периодические обзоры и пересмотры неизбежны».

Что будет с рынком после отмены льготной ипотеки

Собеседник рассказал, что с ужесточением условий льготной ипотеки и ее отменой рынку жилья грозит значительное потрясение. Спрос может снизиться, застройщики столкнутся с уменьшением заказов, что, в свою очередь, повлияет на строительные компании. Максим Королев предупреждает: «Необходимо готовиться к возможному сокращению спроса и всплеску предложения на рынке».

С отменой льготной ипотеки ожидается, что цены на жилье могут стать более волатильными. «Возможно, небольшое снижение спроса среди покупателей, особенно в первичном сегменте. Это может оказать давление на цены», — комментирует эксперт.

Что делать при отмене льготной

Максим Королев подчеркивает важность финансовой грамотности: «Заемщики должны быть готовы к возможному изменению условий кредитования. Разумное финансовое планирование станет ключом в период изменений».

В условиях изменения программы льготной ипотеки, стоит рассмотреть альтернативные источники финансирования. «Инвестиции, лизинг и другие формы кредитования могут предоставить дополнительные возможности для тех, кто готов к изменениям», — советует собеседник.

Условия льготной ипотеки

Льготный ипотечный кредит доступен каждому совершеннолетнему гражданину РФ, который отвечает требованиям банка по доходу и кредитной истории. Процентная ставка для такой ипотеки составляет 8% годовых.

Если заемщик отказывается от страхования жизни и здоровья, банк может увеличить процентную ставку на 0,4-1 процентного пункта. Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой завершится 1 июля 2024 года. После этой даты банки прекратят заключать договоры в рамках данной программы. С 23 декабря 2023 года возможно оформление только одной льготной ипотечной программы на одного человека. Исключение составляет семейная ипотека. Если у заемщика уже есть несколько кредитов, полученных по льготным ипотечным программам до 23 декабря 2023 года, условия этих договоров остаются без изменений.

Эксперты рассказали, что ждет льготную ипотеку в 2024 году и когда ее свернут
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Максимальная сумма, которую можно получить в рамках льготной ипотеки, составляет 6 миллионов рублей для жилья во всех регионах России. Первоначальный взнос по льготной ипотеке должен быть не менее 30% от стоимости жилья — это также новое условие для ипотеки. До 23 декабря 2023 года первоначальный взнос составлял 20%.

Что будет с рынком жилья в 2024 году

Генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала РИАМО, что в начале 2024 года рынок ипотечного кредитования в России может претерпеть значительные изменения. Согласно ее прогнозу, ставки по ипотечным кредитам могут увеличиться до 18,5%, что будет заметным ростом по сравнению с нынешними значениями.

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Эксперт полагает, что это приведет к снижению спроса на такие кредиты и уменьшению числа ипотечных сделок на рынке. Несмотря на некоторый прирост онлайн-запросов на ипотеку, общая тенденция указывает на возможное замедление развития рынка недвижимости.

Покупка квартиры в 2024 году
Покупка квартиры в 2024 году. Фото: 1MI



Однако она предполагает, что ключевая ставка Центрального банка может быть снижена к концу первого квартала 2024 года, что способствует стабилизации ипотечного рынка.

Юлия Усачева подчеркивает, что потенциальным покупателям жилья рекомендуется тщательно учитывать все факторы, включая изменение ставок и тренды на рынке недвижимости, перед принятием решения о покупке в следующем году.

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