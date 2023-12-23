Новые штрафы: что изменится в законах о недвижимости с 2024 года

С начала 2024 года в России вступит в силу новый закон, который усиливает ответственность за отказ пропускать сотрудников газовых служб и специалистов по обслуживанию вентиляционных систем. Людям, которые не разрешают проверять оборудование в своих квартирах, грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Ранее за такое нарушение предусматривался штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.