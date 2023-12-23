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Posted 23 декабря 2023, 12:44

Published 23 декабря 2023, 12:44

Modified 23 декабря 2023, 12:46

Updated 23 декабря 2023, 12:46

Стало известно, что изменится в законах о недвижимости с 2024 года в РФ

Новые штрафы: что изменится в законах о недвижимости с 2024 года

23 декабря 2023, 12:44
Фото: 1MI.

Стало известно, что изменится в законах о недвижимости с 2024 года в РФ

В 2024 году в России планируется введение новых правил в сфере недвижимости, коммунального хозяйства, налогообложения и ипотеки. Что именно изменится в 2024 году, в материале Newia.

Штрафы за распространение информации из ЕГРН

Одним из нововведений, по информации «Домклик», будут новые штрафы за распространение информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). За незаконную передачу данных третьим лицам и создание сайтов или приложений, предоставляющих доступ к этой информации, будут введены административные наказания.

Физические лица, нарушившие данное правило, могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 20 тысяч рублей. Должностные лица будут платить штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей, физические лица-предприниматели — от 80 до 100 тысяч рублей, а юридические лица — от 350 до 400 тысяч рублей.

Предполагается, что такой закон поможет улучшить безопасность личных данных граждан.

Изменение сроков капремонта

С 1 сентября 2024 года изменятся правила определения сроков проведения ремонта многоквартирных домов в зависимости от их состояния. Владельцы квартир смогут сами запрашивать осмотр здания, чтобы ускорить начало работ. Это будет полезно для тех домов, которым необходим срочный ремонт, но его планируют только через несколько лет.

Отказ впускать газовиков

С начала 2024 года в России вступит в силу новый закон, который усиливает ответственность за отказ пропускать сотрудников газовых служб и специалистов по обслуживанию вентиляционных систем. Людям, которые не разрешают проверять оборудование в своих квартирах, грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Ранее за такое нарушение предусматривался штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Фото: 1MI

Также введены наказания за непрохождение газовой диагностики внутри жилых помещений: специалисты могут быть оштрафованы на сумму от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, а компании — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Изменения в маткапитале

Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года маткапитал будет выплачиваться только людям, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

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При этом жители новых регионов РФ имеют право на материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.

Наказание за несогласованную перепланировку

До конца 2023 года граждане Москвы могут официально оформить уже выполненные изменения в своих квартирах без наложения денежных санкций. Также до конца года действует упрощенная процедура изменения и реконструкции нежилых помещений в многоквартирных домах.

Фото: 1MI

Однако, начиная с 1 января 2024 года, правила изменятся. Согласно новым правилам, владельцы квартир ждут денежные штрафы за незаконные изменения, в соответствии со статьей 7.21 Административного Кодекса. Размер штрафа составит от 2 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Однако сам штраф — не единственное неприятное последствие.

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В случае незаконных изменений в планировке квартиры, владелец может получить предписание от инспектора, которое обязывает его либо легализовать перестройку, либо восстановить первоначальную планировку. Если нарушитель не выполнит указанные требования, Госжилинспекция может подать в суд.

Налог на имущество может вырасти

По информации «Домклик», в 2023 году была завершена переоценка кадастровой стоимости недвижимости, в том числе жилых помещений, по всей России. Согласно некоторым данным, кадастровая стоимость выросла на 21%. Новые цены будут использоваться во время расчетов налогов на недвижимость для физлиц и компаний в 2024 году.

Предупреждение при получении кредита

Начиная с 1 января 2024 года, банки и микрофинансовые организации обязаны будут оценивать финансовую нагрузку на заемщиков при рассмотрении заявок на кредиты и займы. Если ежемесячные выплаты превышают 50% дохода, им следует отправить письменное уведомление о возможных рисках.

Заемщику потребуется подтвердить получение этой информации и подписать соответствующий документ.

Такое нововведение направлено на снижение уровня задолженности у населения. Многие заемщики не всегда могут объективно оценить свою финансовую нагрузку и в результате сталкиваются с трудностями по погашению долгов.

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#Илья Протвинов#Общество#Маткапитал#2024 год#ЕГРН#Штрафы#Перепланировка
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