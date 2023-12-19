Топ-10 самых эффективных способов сэкономить на услугах ЖКХ

Posted 19 декабря 2023, 07:00
Published 19 декабря 2023, 07:00
Modified 19 декабря 2023, 07:02
Updated 19 декабря 2023, 07:02
Откажитесь от использования ненужных коммунальных услуг. Единственные, от чего нельзя отказаться, — это услуги по отоплению, подаче воды, канализации, а также обслуживанию и ремонту дома.
Внимательно изучите свою квитанцию. Возможно, вы найдете там один или несколько видов услуг, которыми вы не пользуетесь. К примеру, можно увидеть, что у вас есть домашний телефон или радиоприемник, о которых вы даже не подозревали. Отключите все эти ненужные услуги.
Обычная ситуация, когда люди забывают выключить свет в коридоре или ванной. В результате приходится платить больше за электричество, даже если выбраны энергоэффективные лампочки.
Однако есть способ избежать этого — использовать датчики движения. Они имеют разный угол обзора и механизм срабатывания. Например, для маленьких помещений, таких как ванная или коридор, подойдут приборы с небольшим углом (120-180°). А для больших помещений лучше выбирать потолочные модели с 360° обзора.
Кроме того, следует учесть, что инфракрасный датчик, реагирующий на тепло объектов, не будет полезен на кухне, где он будет срабатывать от нагрева плиты и бытовых приборов.
Государство предоставляет финансовую поддержку в форме федеральных субсидий для покрытия коммунальных услуг. Эта помощь полагается тем, чей семейный бюджет довольно низкий для выплат по коммунальным услугам. В первую очередь необходимо рассчитать среднемесячный доход вашей семьи. Для этого нужно сложить все полученные за шесть месяцев деньги и разделить полученную сумму на шесть.
Далее следует сравнить ваши результаты с максимальным допустимым доходом для вашего региона, который открывает доступ к получению финансовой поддержки.
Есть счетчики, которые имеют один, два или три тарифа. Но именно трехтарифные счетчики помогают сэкономить больше всего, так как они отслеживают расход электроэнергии по трем различным тарифам.
Такой подход позволяет значительно снизить счет за электричество даже при работе холодильника, который включен всегда. Установка таких счетчиков будет удобна для людей, которые проводят весь день на работе, а стиральную и посудомоечную машины запускают после 23:00 или утром с отложенным стартом.
Чугунные радиаторы уступают свое место регулируемым аналогам, которых все больше появляется в квартирах россиян. Эти новые радиаторы могут быть полезными в ситуациях, когда весной в помещении становится слишком жарко или осенью слишком холодно — достаточно просто перекрыть клапан.
Кстати, зимой также можно немного уменьшить отопление, когда вы покидаете дом. Зачем поддерживать полностью тепло в пустой квартире? Однако не следует идти на крайности и полностью закрывать клапаны радиаторов.
Сбережение ресурсов не обязательно означает, что вам придется уменьшить время нахождения под душем, использовать воду повторно или выключать телевизор, когда работает стиральная машина.
Можно сменить лампы накаливания, которые уже почти не продаются, но если вы все еще используете их, лучше заменить на светодиодные, которые работают дольше и потребляют в девять-десять раз меньше энергии.
Современные бытовые приборы разделены на категории энергоэффективности, от А до G. Приборы класса А потребляют наименьшее количество энергии и работают наиболее эффективно. В свою очередь, приборы класса С в среднем потребляют на 40% больше энергии по сравнению с классом А.
Поэтому, при выборе бытовой техники, которую вы используете ежедневно, обязательно обратите внимание на этот показатель. Если класс энергоэффективности вашей техники ниже C, может стоить задуматься о замене, так как это повлияет на ваши коммунальные платежи в лучшую сторону.
Если у вас нет отдельных счетчиков на коммунальные услуги, то расчет суммы производится на основе средних норм потребления. Если на вашей площади прописано меньше людей, то ваши счета за вывоз мусора, освещение в подъезде и другие услуги, которые регулируются региональными тарифами, будут ниже. Некоторые семьи живут в одной квартире уже несколько поколений и, как правило, не обращают внимания на количество прописанных к ней.