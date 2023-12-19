Топ-10 самых эффективных способов сэкономить на услугах ЖКХ

Если у вас нет отдельных счетчиков на коммунальные услуги, то расчет суммы производится на основе средних норм потребления. Если на вашей площади прописано меньше людей, то ваши счета за вывоз мусора, освещение в подъезде и другие услуги, которые регулируются региональными тарифами, будут ниже. Некоторые семьи живут в одной квартире уже несколько поколений и, как правило, не обращают внимания на количество прописанных к ней.