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Posted 13 декабря 2023, 08:29

Published 13 декабря 2023, 08:29

Modified 13 декабря 2023, 08:36

Updated 13 декабря 2023, 08:36

Эксперт Ахметшин рассказал о способах снизить стоимость аренды жилья

Эксперт Ахметшин рассказал о способах снизить стоимость аренды жилья

13 декабря 2023, 08:29
Фото: 1MI.
Для того, чтобы попытаться уменьшить стоимость аренды квартиры, стоит сначала изучить рынок недвижимости в данном регионе, посоветовал гендиректор агентства HOMEWAY Марсель Ахметшин.

В беседе с «Лентой.ру» он назвал аргументы, которые помогут договориться о снижении цены.

«Первое, что можно использовать при торге — это рыночная цена подобных квартир в районе. Если их не так много, то можно договориться о снижении цены. Второй аргумент — это расположение квартиры: насколько она удобно для вас и есть ли развитая инфраструктура. Стоит обращать внимание на состояние квартиры, наличие техники и мебели, а также необходимых удобств в ней», — уточнил эксперт.

Он посоветовал не торговаться агрессивно и предлагать только очевидные аргументы или те, которые можно подтвердить. В конечном итоге, стоит помнить, что цены на недвижимость сейчас значительно выросли, поэтому возможности для торга могут быть ограничены.

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#Илья Протвинов#Общество#Торговля#Стоимость#Аренда#Мебель#Рынок недвижимости
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