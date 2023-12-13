Эксперт Ахметшин рассказал о способах снизить стоимость аренды жилья

«Первое, что можно использовать при торге — это рыночная цена подобных квартир в районе. Если их не так много, то можно договориться о снижении цены. Второй аргумент — это расположение квартиры: насколько она удобно для вас и есть ли развитая инфраструктура. Стоит обращать внимание на состояние квартиры, наличие техники и мебели, а также необходимых удобств в ней», — уточнил эксперт.