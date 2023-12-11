Жилье в Ленобласти начали строить по концепции 15-минутного города

Posted 11 декабря 2023, 09:40
Published 11 декабря 2023, 09:40
Modified 11 декабря 2023, 09:43
Updated 11 декабря 2023, 09:43
Жилищное строительство в Ленинградской области также придерживается этой модели.
В Петербурге сейчас большинство новых жилых проектов реализуются с учетом данной концепции. Некоторые сильнее, другие слабее, но повсюду присутствует это направление.
Девелоперы Санкт-Петербурга начали применять эту концепцию в середине 2010-х годов. Тогда не было реализованных проектов, где все необходимое находилось в пешей доступности от дома.
В последнее время требования покупателей жилья в Санкт-Петербурге значительно изменились: раньше было достаточно создать проект с низкой ценой за квадратный метр, а сейчас важным стало качество жилой среды и наличие нужной инфраструктуры — социальной, коммерческой, транспортной, спортивной и так далее.
Один из трендов на рынке строительства — создание рекреационных зон, благоустройство дворовых территорий и набережных. Покупатели уже не просто выбирают квартиру, а жилой комплекс, который обеспечивает все необходимые условия для комфортной жизни.