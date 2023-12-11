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Posted 11 декабря 2023, 09:40

Published 11 декабря 2023, 09:40

Modified 11 декабря 2023, 09:43

Updated 11 декабря 2023, 09:43

Жилье в Ленобласти начали строить по концепции 15-минутного города

Жилье в Ленобласти начали строить по концепции 15-минутного города

11 декабря 2023, 09:40
Фото: 1MI.
Жилье под Санкт-Петербургом теперь строят с учетом идеи 15-минутного города, то есть такой концепции, при которой все необходимые объекты инфраструктуры доступны в течение 15 минут, сообщает «Деловой Петербург».

Жилищное строительство в Ленинградской области также придерживается этой модели.

В Петербурге сейчас большинство новых жилых проектов реализуются с учетом данной концепции. Некоторые сильнее, другие слабее, но повсюду присутствует это направление.

Девелоперы Санкт-Петербурга начали применять эту концепцию в середине 2010-х годов. Тогда не было реализованных проектов, где все необходимое находилось в пешей доступности от дома.

В последнее время требования покупателей жилья в Санкт-Петербурге значительно изменились: раньше было достаточно создать проект с низкой ценой за квадратный метр, а сейчас важным стало качество жилой среды и наличие нужной инфраструктуры — социальной, коммерческой, транспортной, спортивной и так далее.

Один из трендов на рынке строительства — создание рекреационных зон, благоустройство дворовых территорий и набережных. Покупатели уже не просто выбирают квартиру, а жилой комплекс, который обеспечивает все необходимые условия для комфортной жизни.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Жилой комплекс#Ленобласть#Благоустройство#Социальная инфраструктура#Девелоперы
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