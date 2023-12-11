Жилье в Ленобласти начали строить по концепции 15-минутного города

В последнее время требования покупателей жилья в Санкт-Петербурге значительно изменились: раньше было достаточно создать проект с низкой ценой за квадратный метр, а сейчас важным стало качество жилой среды и наличие нужной инфраструктуры — социальной, коммерческой, транспортной, спортивной и так далее.