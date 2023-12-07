Политех построит научно-образовательный технополис

Posted 7 декабря 2023, 19:58
Published 7 декабря 2023, 19:58
Modified 7 декабря 2023, 20:00
Updated 7 декабря 2023, 20:00
Университет уже получил градостроительный план первой очереди комплекса. Он расположится на улице Гидротехников на площади почти 6 га.
Речь идет о создании «университетской среды мирового уровня, включающей современную учебно-технологическую базу подготовки уникальных инженерных кадров».
В научно-образовательном центре будет общежитие для студентов и преподавателей, аудитории, научные лаборатории, а также спорткомплекс с бассейном.
Технополис возведут в рамках частно-государственного партнёрства. Соглашение о его строительстве было подписано с группой ВТБ в 2022 году во время Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций оценивался на момент заключения соглашения в 25 млрд рублей.