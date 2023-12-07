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Posted 7 декабря 2023, 19:58

Published 7 декабря 2023, 19:58

Modified 7 декабря 2023, 20:00

Updated 7 декабря 2023, 20:00

Политех построит научно-образовательный технополис

Политех построит научно-образовательный технополис

7 декабря 2023, 19:58
Фото: Midjourney.
Первые здания должны открыть свои двери для слушателей уже в 2027 году, сообщает пресс-служба Смольного.

Университет уже получил градостроительный план первой очереди комплекса. Он расположится на улице Гидротехников на площади почти 6 га.

Речь идет о создании «университетской среды мирового уровня, включающей современную учебно-технологическую базу подготовки уникальных инженерных кадров».

В научно-образовательном центре будет общежитие для студентов и преподавателей, аудитории, научные лаборатории, а также спорткомплекс с бассейном.

Технополис возведут в рамках частно-государственного партнёрства. Соглашение о его строительстве было подписано с группой ВТБ в 2022 году во время Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций оценивался на момент заключения соглашения в 25 млрд рублей.

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#Россия#Петербург#Политех#Научно-образовательный#Технополис
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