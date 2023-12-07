Политех построит научно-образовательный технополис

Технополис возведут в рамках частно-государственного партнёрства. Соглашение о его строительстве было подписано с группой ВТБ в 2022 году во время Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций оценивался на момент заключения соглашения в 25 млрд рублей.