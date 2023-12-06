Ритуальный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в Петербурге

На данный момент функционируют бизнес-центр и предприятие по производству гробов и аксессуаров. В трехэтажном бизнес-центре площадью 4,5 тысячи «квадратов» находятся кухня, столовая, поминальные залы и офисы. Там же располагается ООО «Центр ритуальных услуг», которое занимается приемом заказов на ритуальные услуги.