Ритуальный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в Петербурге

Posted 6 декабря 2023, 13:39
Published 6 декабря 2023, 13:39
Modified 6 декабря 2023, 13:52
Updated 6 декабря 2023, 13:52
В этот проект планируется вложить около 1,5 млрд рублей. Пока что из этой суммы уже освоено примерно 1 млрд рублей.
На данный момент функционируют бизнес-центр и предприятие по производству гробов и аксессуаров. В трехэтажном бизнес-центре площадью 4,5 тысячи «квадратов» находятся кухня, столовая, поминальные залы и офисы. Там же располагается ООО «Центр ритуальных услуг», которое занимается приемом заказов на ритуальные услуги.
Новый центр ритуальных услуг будет обслуживать от 600 до 700 умерших в месяц. Это примерно 10% от общего рынка в городе.
По данным издания, в 2022 году в Петербурге было похоронено 61,3 тысячи человек, из них 41 938 прошли кремацию.