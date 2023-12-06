newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2023, 13:39

Published 6 декабря 2023, 13:39

Modified 6 декабря 2023, 13:52

Updated 6 декабря 2023, 13:52

Ритуальный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в Петербурге

Ритуальный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в Петербурге

6 декабря 2023, 13:39
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге в районе Большеохтинского кладбища будет построен ритуальный комплекс, сообщает «Деловой Петербург».

В этот проект планируется вложить около 1,5 млрд рублей. Пока что из этой суммы уже освоено примерно 1 млрд рублей.

На данный момент функционируют бизнес-центр и предприятие по производству гробов и аксессуаров. В трехэтажном бизнес-центре площадью 4,5 тысячи «квадратов» находятся кухня, столовая, поминальные залы и офисы. Там же располагается ООО «Центр ритуальных услуг», которое занимается приемом заказов на ритуальные услуги.

Новый центр ритуальных услуг будет обслуживать от 600 до 700 умерших в месяц. Это примерно 10% от общего рынка в городе.

По данным издания, в 2022 году в Петербурге было похоронено 61,3 тысячи человек, из них 41 938 прошли кремацию.

Читайте также:
В Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школыБеглов поручил построить в «Балтийской жемчужине» соцобъекты вместо жильяСтало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года
#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Кухня#Бизнес-центр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика