В Петербурге решили вернуть промышленность в несколько районов

Ранее эти участки использовались под жилье и офисы, но теперь приоритетным стало использование их по назначению. Издание пишет, что переназначение земель из «промышленной» категории в другие почти полностью остановлено на данный момент. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем петербургские строители начнут продавать участки в промышленных зонах, что откроет новые возможности для развития промышленности.



«Давно говорится о том, что „серый пояс“ Северной столицы нуждается в комплексной разработке и его нельзя застраивать только жилой застройкой. Согласно статистике, промышленная территория составляет около 19 тысяч гектаров земли. В условиях недостатка мест для жилой застройки „серый пояс“ стал основным поставщиком земли для застройщиков за последние годы», — сказано в сообщении.