В Петербурге решили вернуть промышленность в несколько районов

Posted 11 декабря 2023, 09:46
Published 11 декабря 2023, 09:46
Modified 11 декабря 2023, 09:54
Updated 11 декабря 2023, 09:54
Ранее эти участки использовались под жилье и офисы, но теперь приоритетным стало использование их по назначению. Издание пишет, что переназначение земель из «промышленной» категории в другие почти полностью остановлено на данный момент. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем петербургские строители начнут продавать участки в промышленных зонах, что откроет новые возможности для развития промышленности.
«Давно говорится о том, что „серый пояс“ Северной столицы нуждается в комплексной разработке и его нельзя застраивать только жилой застройкой. Согласно статистике, промышленная территория составляет около 19 тысяч гектаров земли. В условиях недостатка мест для жилой застройки „серый пояс“ стал основным поставщиком земли для застройщиков за последние годы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в основном это участки с удобным расположением в уже заселенных районах с развитой инфраструктурой. Только за последние три года застройщиками было приобретено около 761 гектара земли в пределах Кольцевой автодороги, из которых более 234 изначально планировались для редевелопмента.