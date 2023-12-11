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Posted 11 декабря 2023, 09:46

Published 11 декабря 2023, 09:46

Modified 11 декабря 2023, 09:54

Updated 11 декабря 2023, 09:54

В Петербурге решили вернуть промышленность в несколько районов

В Петербурге решили вернуть промышленность в несколько районов

11 декабря 2023, 09:46
Фото: Midjourney.
В Санкт-петербурге решили заняться восстановлением промышленности в районах с хорошей доступностью транспорта рядом с жилыми зонами, сообщает «Строительная газета».

Ранее эти участки использовались под жилье и офисы, но теперь приоритетным стало использование их по назначению. Издание пишет, что переназначение земель из «промышленной» категории в другие почти полностью остановлено на данный момент. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем петербургские строители начнут продавать участки в промышленных зонах, что откроет новые возможности для развития промышленности.

«Давно говорится о том, что „серый пояс“ Северной столицы нуждается в комплексной разработке и его нельзя застраивать только жилой застройкой. Согласно статистике, промышленная территория составляет около 19 тысяч гектаров земли. В условиях недостатка мест для жилой застройки „серый пояс“ стал основным поставщиком земли для застройщиков за последние годы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в основном это участки с удобным расположением в уже заселенных районах с развитой инфраструктурой. Только за последние три года застройщиками было приобретено около 761 гектара земли в пределах Кольцевой автодороги, из которых более 234 изначально планировались для редевелопмента.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Восстановление#Земельные участки
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