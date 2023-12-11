В декабре цены на новостройки в Санкт-Петербурге почти перестали расти

По информации «АиФ-Петербург», аналитики предполагают, что в ближайшее время цены на новостройки могут начать падать. Причина заключается в том, что ожидается ужесточение условий для получения льготных ипотечных кредитов, и продавцы, чтобы не потерять клиентов, могут предлагать скидки.