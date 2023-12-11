В декабре цены на новостройки в Санкт-Петербурге почти перестали расти

Posted 11 декабря 2023, 07:06
Published 11 декабря 2023, 07:06
Modified 11 декабря 2023, 07:11
Updated 11 декабря 2023, 07:11
В декабре они выросли всего на 0,2%, достигнув отметки в 255,6 тысячи рублей. Что касается Ленинградской области, то здесь рост цен на первичное жилье составил всего 0,1%.
Сильнее всего стоимость такого жилья выросла в трех городах страны, в том числе Воронеже, Нижнем Новгороде и в Волгограде.
По информации «АиФ-Петербург», аналитики предполагают, что в ближайшее время цены на новостройки могут начать падать. Причина заключается в том, что ожидается ужесточение условий для получения льготных ипотечных кредитов, и продавцы, чтобы не потерять клиентов, могут предлагать скидки.