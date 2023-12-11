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Posted 11 декабря 2023, 07:06

Published 11 декабря 2023, 07:06

Modified 11 декабря 2023, 07:11

Updated 11 декабря 2023, 07:11

В декабре цены на новостройки в Санкт-Петербурге почти перестали расти

В декабре цены на новостройки в Санкт-Петербурге почти перестали расти

11 декабря 2023, 07:06
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге цены на недвижимость в новостройках почти не поднимаются, сообщает ЦИАН.

В декабре они выросли всего на 0,2%, достигнув отметки в 255,6 тысячи рублей. Что касается Ленинградской области, то здесь рост цен на первичное жилье составил всего 0,1%.

Сильнее всего стоимость такого жилья выросла в трех городах страны, в том числе Воронеже, Нижнем Новгороде и в Волгограде.

По информации «АиФ-Петербург», аналитики предполагают, что в ближайшее время цены на новостройки могут начать падать. Причина заключается в том, что ожидается ужесточение условий для получения льготных ипотечных кредитов, и продавцы, чтобы не потерять клиентов, могут предлагать скидки.

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