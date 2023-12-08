Россияне прогнозируют рост цен на жилье из-за изменений в льготной ипотеке

Posted 8 декабря 2023, 12:13
Published 8 декабря 2023, 12:13
Modified 8 декабря 2023, 12:21
Updated 8 декабря 2023, 12:21
Из-за увеличения количества выдаваемых кредитов и роста стоимости жилья обсуждается ужесточение политики предоставления льготной ипотеки. Минфин предложил повысить первоначальный взнос с 20% до 30%. Также обсуждается сокращение максимальной суммы кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов с 12 млн рублей до 6 млн рублей.
Некоторые считают, что это может привести к росту цен на жилье.
«А не довести ли первый взнос до 100 процентов? Тогда заемщику станет очень комфортно гасить долг перед банкирами», — пишут пользователи в соцсетях.
«Сейчас застройщики будут работать по схеме (в принципе она уже есть), в которой первоначалку включат в тело кредита, увеличивая стоимость квартиры. И угадайте к чему это приведет? Правильно — к росту стоимости жилья. Отмените вы эти ипотеки, пусть рынок остынет, а то эта забота только загоняет людей в долги, а накопить на квартиру сейчас невозможно», — считают россияне.
«В скором времени будут говорить лишь о уменьшении ставок, увеличение процентных ставок пока не прогнозировался», — высказались местные жители.