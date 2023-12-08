Россияне прогнозируют рост цен на жилье из-за изменений в льготной ипотеке

«Сейчас застройщики будут работать по схеме (в принципе она уже есть), в которой первоначалку включат в тело кредита, увеличивая стоимость квартиры. И угадайте к чему это приведет? Правильно — к росту стоимости жилья. Отмените вы эти ипотеки, пусть рынок остынет, а то эта забота только загоняет людей в долги, а накопить на квартиру сейчас невозможно», — считают россияне.