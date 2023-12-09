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Posted 9 декабря 2023, 06:10

Published 9 декабря 2023, 06:10

Modified 9 декабря 2023, 06:17

Updated 9 декабря 2023, 06:17

Первоначальный взнос по льготной ипотеке повысят не для всех

Первоначальный взнос по льготной ипотеке повысят не для всех

9 декабря 2023, 06:10
Фото: 1MI.
Первоначальный взнос по льготной ипотеке может быть увеличен не для всех категорий граждан, пишет портал VBR.

Ранее стало известно, что планируется изменить условия льготной ипотеки, но сам проект постановления пока не был опубликован. Согласно различным источникам, первоначальный взнос может быть увеличен только для некоторых категорий граждан.

По данным портала, это может не коснуться семейной ипотеки и жителей новых российских регионов. При этом не исключено, что максимальная сумма кредита может остаться неизменной.

«Для конкретных регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, возможно сохранение предельного размера кредита в размере 12 млн рублей. Пока окончательное решение по снижению суммы кредита не принято», — говорится в публикации.

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#Илья Протвинов#Общество#Ленинградская область#Москва#Санкт-Петербург#Ипотека#Первоначальный взнос
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