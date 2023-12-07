Соседские чаты появились в приложении «Госуслуги. Дом»

Теперь жильцы смогут использовать эту функцию для обсуждения различных вопросов, касающихся их дома. Они смогут обсудить, например, причину неработающего лифта, нужен ли им консьерж, устраивать ли новогоднюю елку в подъезде и другие важные вопросы.