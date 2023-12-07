Соседские чаты появились в приложении «Госуслуги. Дом»

Posted 7 декабря 2023, 12:23
Published 7 декабря 2023, 12:23
Modified 7 декабря 2023, 12:31
Updated 7 декабря 2023, 12:31
По данным издания, эти чаты доступны жителям всех субъектов в сервисе «Госуслуги.Дом»
и работают они на платформе «VK Мессенджера».
Теперь жильцы смогут использовать эту функцию для обсуждения различных вопросов, касающихся их дома. Они смогут обсудить, например, причину неработающего лифта, нужен ли им консьерж, устраивать ли новогоднюю елку в подъезде и другие важные вопросы.
Приложение «Госуслуги.Дом» стало доступно для жителей всех регионов сентябре 2023 года. Согласно информации Минфина, около 1,5 миллиона людей уже пользуются этим сервисом.