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Posted 4 декабря 2023, 10:40

Published 4 декабря 2023, 10:40

Modified 4 декабря 2023, 10:43

Updated 4 декабря 2023, 10:43

В Санкт-Петербурге новостройки оказались на 18% дороже вторичного жилья

В Санкт-Петербурге новостройки оказались на 18% дороже вторичного жилья

4 декабря 2023, 10:40
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге стоимость квартир в новостройках оказалась на 18% больше, чем на вторичном фонде, сообщает РИА «Новости».

В большинстве из 70 исследованных городов цены на квартиры в новых домах оказались выше, чем на рынке вторичной недвижимости. Самые значительные различия были замечены в Новокузнецке (73%), Томске (50%), Краснодаре (42%).

Однако, восьми городах стоимость новостроек была ниже, чем у вторичного жилья, таких как Махачкала (разница 27%) и Магнитогорск (15%).

За прошедший год цены на строящуюся недвижимость повысились существеннее, чем на вторичном рынке. За 11 месяцев стоимость квадратного метра новостроек выросла на 14,7%, в то время как цена «вторички» поднялась всего на 10,9%.

Такое различие можно объяснить доступными ипотечными программами на первичном рынке, которые делают новую недвижимость более привлекательной для покупателей.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Томск#Махачкала#Новостройки#Ипотечные программы#Краснодар
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