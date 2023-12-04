В Санкт-Петербурге новостройки оказались на 18% дороже вторичного жилья

Posted 4 декабря 2023, 10:40
Published 4 декабря 2023, 10:40
Modified 4 декабря 2023, 10:43
Updated 4 декабря 2023, 10:43
В большинстве из 70 исследованных городов цены на квартиры в новых домах оказались выше, чем на рынке вторичной недвижимости. Самые значительные различия были замечены в Новокузнецке (73%), Томске (50%), Краснодаре (42%).
Однако, восьми городах стоимость новостроек была ниже, чем у вторичного жилья, таких как Махачкала (разница 27%) и Магнитогорск (15%).
За прошедший год цены на строящуюся недвижимость повысились существеннее, чем на вторичном рынке. За 11 месяцев стоимость квадратного метра новостроек выросла на 14,7%, в то время как цена «вторички» поднялась всего на 10,9%.
Такое различие можно объяснить доступными ипотечными программами на первичном рынке, которые делают новую недвижимость более привлекательной для покупателей.