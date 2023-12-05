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Posted 5 декабря 2023, 10:37

Published 5 декабря 2023, 10:37

Modified 5 декабря 2023, 10:39

Updated 5 декабря 2023, 10:39

Петербург стал лидером в городах-миллионниках по росту цен на жилье

Петербург стал лидером в городах-миллионниках по росту цен на жилье

5 декабря 2023, 10:37
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге стоимость квартир на вторичном рынке за месяц выросла на 8%, следует из данных по рынку недвижимости одного из агрегаторов объявлений.

В ноябре 2023 года стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке составила 220 тысяч рублей. При этом в Петербурге оказался самый большой рост среди других городов-миллионников.

На втором месте идет Челябинск с показателем 5%, далее оказались Нижний Новгород, Пермь и Воронеж. При этом в Краснодаре стоимость, наоборот, снизилась на 3% за этот период.

Добавим, что на первичном рынке в Санкт-Петербурге цены выросли на 3%. В данный момент каждый квадратный метр покупателю обойдется в 256 тысяч рублей.

Сильнее всего жилье в новостройках подорожало в Краснодаре и Нижнем Новгороде.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Петербург#Воронеж#Пермь#Новостройки#Вторичный рынок#Челябинск#Краснодар
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