Петербург стал лидером в городах-миллионниках по росту цен на жилье

Posted 5 декабря 2023, 10:37
Published 5 декабря 2023, 10:37
Modified 5 декабря 2023, 10:39
Updated 5 декабря 2023, 10:39
В ноябре 2023 года стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке составила 220 тысяч рублей. При этом в Петербурге оказался самый большой рост среди других городов-миллионников.
На втором месте идет Челябинск с показателем 5%, далее оказались Нижний Новгород, Пермь и Воронеж. При этом в Краснодаре стоимость, наоборот, снизилась на 3% за этот период.
Добавим, что на первичном рынке в Санкт-Петербурге цены выросли на 3%. В данный момент каждый квадратный метр покупателю обойдется в 256 тысяч рублей.
Сильнее всего жилье в новостройках подорожало в Краснодаре и Нижнем Новгороде.