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Posted 5 декабря 2023, 07:55

Published 5 декабря 2023, 07:55

Modified 5 декабря 2023, 07:57

Updated 5 декабря 2023, 07:57

В Петербурге не прекращается рост цен на жилье

В Петербурге не прекращается рост цен на жилье

5 декабря 2023, 07:55
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге за последний месяц стоимость жилья выросла сразу на 3%, следует из данных по рынку недвижимости одного из агрегаторов объявлений.

В ноябре по сравнению с октябрем 2023 года на первичном рынке стоимость квадратного метра жилья выросла на 3%. Сейчас он обходится в 256 тысяч рублей.

Статистику собрали и по другим городам-миллионникам, самый сильный рост оказался в Краснодаре, где недвижимость подорожала на 12%. На втором месте идет Нижний Новгород с показателем 10%, здесь «квадрат» стоит 170 тысяч рублей.

Кроме того, квартиры стали дороже в Новосибирске, Перми и Екатеринбурге. А упала стоимость только в двух городах — Омске и Воронеже — на 6% и 1%, соответственно.

Что касается «вторички», то в Петербурге цены выросли на 8% — до 220 тысяч рублей. Это оказался самый большой показатель среди городов-миллионников.

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#Илья Протвинов#Общество#Статистика#Санкт-Петербург#Петербург#Ноябрь#Воронеж#Пермь#Вторичка#Краснодар#Екатеринбург
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