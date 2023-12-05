В Петербурге не прекращается рост цен на жилье

Posted 5 декабря 2023, 07:55
Published 5 декабря 2023, 07:55
Modified 5 декабря 2023, 07:57
Updated 5 декабря 2023, 07:57
В ноябре по сравнению с октябрем 2023 года на первичном рынке стоимость квадратного метра жилья выросла на 3%. Сейчас он обходится в 256 тысяч рублей.
Статистику собрали и по другим городам-миллионникам, самый сильный рост оказался в Краснодаре, где недвижимость подорожала на 12%. На втором месте идет Нижний Новгород с показателем 10%, здесь «квадрат» стоит 170 тысяч рублей.
Кроме того, квартиры стали дороже в Новосибирске, Перми и Екатеринбурге. А упала стоимость только в двух городах — Омске и Воронеже — на 6% и 1%, соответственно.
Что касается «вторички», то в Петербурге цены выросли на 8% — до 220 тысяч рублей. Это оказался самый большой показатель среди городов-миллионников.