Площадь Канонерского парка в Петербурге хотят сократить в два раза

Posted 7 декабря 2023, 09:10
Published 7 декабря 2023, 09:10
Modified 7 декабря 2023, 09:14
Updated 7 декабря 2023, 09:14
По информации Piter.tv, депутаты парламента 6 декабря проголосовали за изменение закона о зеленых территориях, которое предложила комиссия по градостроительству.
Теперь площадь парка будет уменьшена с 45 до 22,5 гектара. Это решение было одобрено большинством парламентариев.
Добавим, что причина такого решения в сообщении не раскрывается.
Ранее стало известно, что новый жилой квартал с баней может появиться во Всеволжске Ленобласти. Материал на эту тему читайте по ссылке.