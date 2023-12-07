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Posted 7 декабря 2023, 09:10

Published 7 декабря 2023, 09:10

Modified 7 декабря 2023, 09:14

Updated 7 декабря 2023, 09:14

Площадь Канонерского парка в Петербурге хотят сократить в два раза

Площадь Канонерского парка в Петербурге хотят сократить в два раза

7 декабря 2023, 09:10
Фото: 1MI.
В Петербурге приняли решение о сокращении размеров парка на Канонерском острове почти в два раза, это стало известно от депутатов.

По информации Piter.tv, депутаты парламента 6 декабря проголосовали за изменение закона о зеленых территориях, которое предложила комиссия по градостроительству.

Теперь площадь парка будет уменьшена с 45 до 22,5 гектара. Это решение было одобрено большинством парламентариев.

Добавим, что причина такого решения в сообщении не раскрывается.

Ранее стало известно, что новый жилой квартал с баней может появиться во Всеволжске Ленобласти. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#Парк#Петербург#Баня#Ленобласть#Жилой квартал
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