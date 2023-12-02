Новый жилой квартал с баней может появиться во Всеволжске Ленобласти

По информации NSP, здесь планируется построить дома, школу, детские сады, спортивные комплексы и баню. На данный момент эта территория не застроена и рядом находятся частные дома и жилой комплекс.



Издание пишет, что три компании займутся застройкой этой земли. Проект застройки этого участка уже несколько раз обсуждался на Градсовете, и участники отметили важность открытия на этой территории школы.