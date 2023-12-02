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Posted 2 декабря 2023, 06:39

Published 2 декабря 2023, 06:39

Modified 2 декабря 2023, 06:46

Updated 2 декабря 2023, 06:46

Новый жилой квартал с баней может появиться во Всеволжске Ленобласти

Новый жилой квартал с баней может появиться во Всеволжске Ленобласти

2 декабря 2023, 06:39
Фото: 1MI.
В Ленобласти планируется заняться застройкой территории около парка «Песчанка» во Всеволожске, концепцию рассмотрел Градсовет.

По информации NSP, здесь планируется построить дома, школу, детские сады, спортивные комплексы и баню. На данный момент эта территория не застроена и рядом находятся частные дома и жилой комплекс.

Издание пишет, что три компании займутся застройкой этой земли. Проект застройки этого участка уже несколько раз обсуждался на Градсовете, и участники отметили важность открытия на этой территории школы.

Отмечается, что соглашение между застройщиками по созданию образовательного учреждения на 1120 мест уже подписано.

В южной части территории может появиться квартал на 4,7 тысячи жильцов.

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#Илья Протвинов#Общество#Баня#Жилой комплекс#Ленобласть#Земля#Школа#Застройщики
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