Новый жилой квартал с баней может появиться во Всеволжске Ленобласти

Posted 2 декабря 2023, 06:39
Published 2 декабря 2023, 06:39
Modified 2 декабря 2023, 06:46
Updated 2 декабря 2023, 06:46
По информации NSP, здесь планируется построить дома, школу, детские сады, спортивные комплексы и баню. На данный момент эта территория не застроена и рядом находятся частные дома и жилой комплекс.
Издание пишет, что три компании займутся застройкой этой земли. Проект застройки этого участка уже несколько раз обсуждался на Градсовете, и участники отметили важность открытия на этой территории школы.
Отмечается, что соглашение между застройщиками по созданию образовательного учреждения на 1120 мест уже подписано.
В южной части территории может появиться квартал на 4,7 тысячи жильцов.