Назван район Петербурга, где чаще всего женятся и разводятся

Posted 6 декабря 2023, 21:47
Published 6 декабря 2023, 21:47
Modified 6 декабря 2023, 21:49
Updated 6 декабря 2023, 21:49
Выяснилось, что Приморский район Петербурга лидирует как по количеству бракосочетаний, так и по числу разводов.
В прошлом году в лидерах среди районов, где горожане охотнее вступали в брак, также оказались Адмиралтейский, Центральный и Выборгский. Меньше всего желания создавать семью продемонстрировали жители Петроградского, Колпинского и Василеостровского районов.
По числу же разводов в городе наряду с Приморским районом лидируют Невский, Красносельский, Калининский и Московский. Меньше всего заявлений на расторжение брака поступило в прошлом году от жителей Петроградского и Петродворцового районов, а также Кронштадта.
Еще из интересной статистики — в Петербурге мужчины и женщины чаще вступают в брак в возрасте 25-34 лет. А если разводятся, то в 46,5% случаев дети остаются с одним из родителей.