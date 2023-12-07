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Posted 6 декабря 2023, 21:47

Published 6 декабря 2023, 21:47

Modified 6 декабря 2023, 21:49

Updated 6 декабря 2023, 21:49

Назван район Петербурга, где чаще всего женятся и разводятся

Назван район Петербурга, где чаще всего женятся и разводятся

6 декабря 2023, 21:47
Фото: 1MI.
Более 58 тысяч браков заключили петербуржцы в 2022 году, при этом на развод подали около 27 тысяч пар, следует из данных Петростата.

Выяснилось, что Приморский район Петербурга лидирует как по количеству бракосочетаний, так и по числу разводов.

В прошлом году в лидерах среди районов, где горожане охотнее вступали в брак, также оказались Адмиралтейский, Центральный и Выборгский. Меньше всего желания создавать семью продемонстрировали жители Петроградского, Колпинского и Василеостровского районов.

По числу же разводов в городе наряду с Приморским районом лидируют Невский, Красносельский, Калининский и Московский. Меньше всего заявлений на расторжение брака поступило в прошлом году от жителей Петроградского и Петродворцового районов, а также Кронштадта.

Еще из интересной статистики — в Петербурге мужчины и женщины чаще вступают в брак в возрасте 25-34 лет. А если разводятся, то в 46,5% случаев дети остаются с одним из родителей.

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