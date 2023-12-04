В Купчино на улице прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавшие

Posted 4 декабря 2023, 17:31
Published 4 декабря 2023, 17:31
Modified 4 декабря 2023, 17:33
Updated 4 декабря 2023, 17:33
Трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице у дома №44. Кипяток хлынул на улицу, а клубы пара заволокли всё вокруг. Из-за аварии пострадали два молодых человека, предварительно, у них обожжены ноги, их госпитализировали в больницу.
Движение в районе аварии затруднено. Пришлось изменить трассы двух автобусных маршрутов — № 57 и № 116. Также есть изменения в движении троллейбусов.
На месте ЧП работают экстренные службы. Специалисты откачивают воду с проезжей части. Движение транспорта на участке временно ограничено.