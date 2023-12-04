В Купчино на улице прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавшие

Трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице у дома №44. Кипяток хлынул на улицу, а клубы пара заволокли всё вокруг. Из-за аварии пострадали два молодых человека, предварительно, у них обожжены ноги, их госпитализировали в больницу.