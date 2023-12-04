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Posted 4 декабря 2023, 17:31

Published 4 декабря 2023, 17:31

Modified 4 декабря 2023, 17:33

Updated 4 декабря 2023, 17:33

В Купчино на улице прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавшие

В Купчино на улице прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавшие

4 декабря 2023, 17:31
Фото: Соцсети .
Во Фрунзенском районе Петербурга произошел прорыв горячей воды, из-за разлива были изменены трассы двух автобусных маршрутов, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

Трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице у дома №44. Кипяток хлынул на улицу, а клубы пара заволокли всё вокруг. Из-за аварии пострадали два молодых человека, предварительно, у них обожжены ноги, их госпитализировали в больницу.

Движение в районе аварии затруднено. Пришлось изменить трассы двух автобусных маршрутов — № 57 и № 116. Также есть изменения в движении троллейбусов.

На месте ЧП работают экстренные службы. Специалисты откачивают воду с проезжей части. Движение транспорта на участке временно ограничено.

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