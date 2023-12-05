В Петербурге откроется новое здание Кунсткамеры

Новое здание фондохранилища с современными лабораториями по реставрации и консервации откроется в 2024 году. Оно будет расположено на севере Петербурга в Приморском районе возле Шуваловского карьера. Туда переместится более 1 млн единиц хранения, которые будут изучаться в лабораториях и проходить оцифровку.