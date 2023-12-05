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Posted 5 декабря 2023, 19:19

Published 5 декабря 2023, 19:19

Modified 5 декабря 2023, 19:21

Updated 5 декабря 2023, 19:21

В Петербурге откроется новое здание Кунсткамеры

В Петербурге откроется новое здание Кунсткамеры

5 декабря 2023, 19:19
Фото: 1MI.
В нем будет также представлен флот Кунсткамеры, сообщил директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев.

Новое здание фондохранилища с современными лабораториями по реставрации и консервации откроется в 2024 году. Оно будет расположено на севере Петербурга в Приморском районе возле Шуваловского карьера. Туда переместится более 1 млн единиц хранения, которые будут изучаться в лабораториях и проходить оцифровку.

«Площадь будет достаточно большая с открытым хранением. Предлагается сделать экспозицию „Улыбка мира“ — как по-разному народы улыбаются. Мы собираемся реэкспонировать многое в Кунсткамере. В новом здании будет также представлен флот Кунсткамеры», — сказал глава музея.

Главный хранитель фондов Кунсткамеры Наталья Копанева добавила, что посетители музея смогут попасть в помещения, которых прежде не видели, поскольку раньше не было возможности их показать.

С открытием нового здания музей решит «проблему хранения, которая называлась „сверхтеснотой“. „Наконец-то, мы расправим плечи“, — заметил Головнев.

По его словам, музей посещают более 700 тыс. человек ежегодно.

«Сейчас в главном зале Кунсткамеры шествие народов, а не шествие „уродов“. Количество посещений только увеличилось. При этом монстры не списаны, они вернулись в кабинет на первом этаже и остаются в экспозиции, но на своем месте», — добавил директор музея.

С новым зданием у музея появится больше возможностей, так как развивается экспедиционная деятельность и это позволяет активно пополнять коллекцию.

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