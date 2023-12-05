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Posted 5 декабря 2023, 17:50

Published 5 декабря 2023, 17:50

Modified 5 декабря 2023, 17:53

Updated 5 декабря 2023, 17:53

В Петербурге после драки мигрантов у «Лахта-центра» возбудили уголовное дело

В Петербурге после драки мигрантов у «Лахта-центра» возбудили уголовное дело

5 декабря 2023, 17:50
Фото: Midjourney.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой драки мигрантов в Приморском районе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По информации следствия, трудовые мигранты вечером 4 декабря в присутствии очевидцев организовали массовую драку недалеко от бизнес-центра. Повод для драки был незначительный, но мигранты стали наносить прохожим множественные удары руками и ногами. В результате один человек обратился за медицинской помощью.

В настоящее время устанавливаются все причастные к этому преступлению. Уголовное дело возбуждено по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК).

Ранее сообщалось, что драка завязалась между рабочими из-за того, что кто-то кого-то толкнул. После удара в голову один мужчина упал и потерял сознание. Затем потасовка прекратилась, на место приехала скорая и полиция.

Это не первая массовая драка около «Лахта-центра». В прошлый раз конфликт произошел в начале июня на стройке рядом с бизнес-центром на Высотной улице, в драке участвовали несколько десятков человек.

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