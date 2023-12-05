В Петербурге после драки мигрантов у «Лахта-центра» возбудили уголовное дело

Posted 5 декабря 2023, 17:50
Published 5 декабря 2023, 17:50
Modified 5 декабря 2023, 17:53
Updated 5 декабря 2023, 17:53
В настоящее время устанавливаются все причастные к этому преступлению. Уголовное дело возбуждено по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК).
Ранее сообщалось, что драка завязалась между рабочими из-за того, что кто-то кого-то толкнул. После удара в голову один мужчина упал и потерял сознание. Затем потасовка прекратилась, на место приехала скорая и полиция.
Это не первая массовая драка около «Лахта-центра». В прошлый раз конфликт произошел в начале июня на стройке рядом с бизнес-центром на Высотной улице, в драке участвовали несколько десятков человек.