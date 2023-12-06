Бывшего бойца «Азова» приговорили к шести годам за сбыт наркотиков в Петербурге

Posted 6 декабря 2023, 16:28
Published 6 декабря 2023, 16:28
Modified 6 декабря 2023, 16:30
Updated 6 декабря 2023, 16:30
Мацегор проходил в 2015 году военную подготовку в полку «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и вел там агитационно-пропагандистскую работу. До 2020 года у него было украинское гражданство, он также состоял в тамошних фанатских группировках.
Затем он переехал в Россию, где получал образование, но был отчислен за неуспеваемость. Впоследствии, как считает следствие, Мацегора организовал группу, которая под его руководством осуществляла сбыт наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга. Его задержали в октябре 2022 года года с поличным при организации так называемых закладок.
Его приговорили шести годам колонии строго режима по по ч. 2 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств).