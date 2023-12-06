newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2023, 16:28

Published 6 декабря 2023, 16:28

Modified 6 декабря 2023, 16:30

Updated 6 декабря 2023, 16:30

Бывшего бойца «Азова» приговорили к шести годам за сбыт наркотиков в Петербурге

Бывшего бойца «Азова» приговорили к шести годам за сбыт наркотиков в Петербурге

6 декабря 2023, 16:28
Фото: 1MI.
Бывшего гражданина Украины Александра Мацегора осудили за сбыт наркотических веществ, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах.

Мацегор проходил в 2015 году военную подготовку в полку «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и вел там агитационно-пропагандистскую работу. До 2020 года у него было украинское гражданство, он также состоял в тамошних фанатских группировках.

Затем он переехал в Россию, где получал образование, но был отчислен за неуспеваемость. Впоследствии, как считает следствие, Мацегора организовал группу, которая под его руководством осуществляла сбыт наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга. Его задержали в октябре 2022 года года с поличным при организации так называемых закладок.

Его приговорили шести годам колонии строго режима по по ч. 2 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств).

Арестованного в Петербурге певца Шарлота заподозрили в покупке военного билета
Узнать подробнее
Читайте также:
Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до 31 декабряВ Петербурге телеканал оштрафовали за «гей-пропаганду» из клипа ЛазареваБеглов попросил петербуржцев пересесть на общественный транспорт
#Россия#Наркотики#Происшествия#Арест#Петербург#Украина#Суд#Азов#Гражданский корпус#Агитация#Пропаганда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика