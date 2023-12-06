Бывшего бойца «Азова» приговорили к шести годам за сбыт наркотиков в Петербурге

Затем он переехал в Россию, где получал образование, но был отчислен за неуспеваемость. Впоследствии, как считает следствие, Мацегора организовал группу, которая под его руководством осуществляла сбыт наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга. Его задержали в октябре 2022 года года с поличным при организации так называемых закладок.