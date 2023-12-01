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Posted 1 декабря 2023, 18:06

Published 1 декабря 2023, 18:06

Modified 1 декабря 2023, 18:08

Updated 1 декабря 2023, 18:08

В Петербурге телеканал оштрафовали за «гей-пропаганду» из клипа Лазарева

В Петербурге телеканал оштрафовали за «гей-пропаганду» из клипа Лазарева

1 декабря 2023, 18:06
Фото: 1MI.
Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный канал «АИВА» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Выборгский районный суд привлек к административной ответственности ООО „АИВА“ за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Телеканал показал клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». Из протокола следует, что внимание привлек отрезок, где показывали женские руки, ласкающие друг друга.

«Индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола», — говорится в сообщении.

Исходя из этого, суд пришел к выводу о формировании соответствующей установки для аудитории, по которой «люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

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