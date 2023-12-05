Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до 31 декабря

Posted 5 декабря 2023, 09:26
Published 5 декабря 2023, 09:26
Modified 5 декабря 2023, 09:31
Updated 5 декабря 2023, 09:31
Как сообщили в Центре занятости населения Петербурга, компания решила отложить возобновление производства машин до 31 декабря. Это касается 502 работников завода.
Причиной простоя стала недостаточность поставок комплектующих для производства автомобилей. Из-за этого завод приостановил выпуск машин с начала марта этого года.
«В сентябре стало известно, что Hyundai планирует продать свои активы в России, включая завод в Петербурге, местному инвестору. В это время интерес к активам компании выразил калининградский завод „Автотор“, — сказано в сообщении.
Отмечается, что он уже прекратил сотрудничество с Hyundai и BMW и нацелился на развитие партнерства с китайскими брендами.