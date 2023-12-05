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Posted 5 декабря 2023, 09:26

Published 5 декабря 2023, 09:26

Modified 5 декабря 2023, 09:31

Updated 5 декабря 2023, 09:31

Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до 31 декабря

Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до 31 декабря

5 декабря 2023, 09:26
Фото: 1MI.
Южнокорейская компания Hyundai продлила простой на своем петербургском автозаводе до конца текущего года, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в Центре занятости населения Петербурга, компания решила отложить возобновление производства машин до 31 декабря. Это касается 502 работников завода.

Причиной простоя стала недостаточность поставок комплектующих для производства автомобилей. Из-за этого завод приостановил выпуск машин с начала марта этого года.

«В сентябре стало известно, что Hyundai планирует продать свои активы в России, включая завод в Петербурге, местному инвестору. В это время интерес к активам компании выразил калининградский завод „Автотор“, — сказано в сообщении.

Отмечается, что он уже прекратил сотрудничество с Hyundai и BMW и нацелился на развитие партнерства с китайскими брендами.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Петербург
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