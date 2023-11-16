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Posted 16 ноября 2023, 05:54

Published 16 ноября 2023, 05:54

Modified 16 ноября 2023, 05:56

Updated 16 ноября 2023, 05:56

Обыски проходят на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге с 14 ноября

Обыски проходят на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге с 14 ноября

16 ноября 2023, 05:54
Фото: Midjourney.
В Санкт-Петербурге на пивоваренном заводе «Балтика» прошли обыски, сообщает «Петербургский дневник».

По информации издания, оперативные мероприятия начались 14 ноября и продолжились на следующий день. Говорится, что в это время опрашивали персонал и просматривали документы.

«Балтика» входит в Carlsberg Group, но сейчас ее доли находятся во временном управлении Росимущества. В компании говорили, что после ее ухода из России перспективы продажи бизнеса стали туманными», — говорится в публикации.

Добавим, что о причинах обысков информации не поступало.

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#Илья Протвинов#Происшествия
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