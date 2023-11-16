Обыски проходят на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге с 14 ноября

Posted 16 ноября 2023, 05:54
Published 16 ноября 2023, 05:54
Modified 16 ноября 2023, 05:56
Updated 16 ноября 2023, 05:56
По информации издания, оперативные мероприятия начались 14 ноября и продолжились на следующий день. Говорится, что в это время опрашивали персонал и просматривали документы.
«Балтика» входит в Carlsberg Group, но сейчас ее доли находятся во временном управлении Росимущества. В компании говорили, что после ее ухода из России перспективы продажи бизнеса стали туманными», — говорится в публикации.
Добавим, что о причинах обысков информации не поступало.