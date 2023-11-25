Санкт-Петербург начнут застраивать заводами

Запуск данной площадки планируется в следующем году. Предполагается, что сумма инвестиций от этих организаций на территории СЭЗ составит около 21 миллиарда рублей. Об этом рассказала гендиректор «СЭЗ Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.



В настоящий момент только одна из пяти организаций — «Балтийская промышленная компания» (БПК) — объявила о своем намерении участвовать в СЭЗ. В рамках этого проекта компания планирует построить завод по производству станков и вложить примерно 7 миллиардов рублей.



Названия остальных четырех организаций пока не были раскрыты. Рондалева уточнила, что в декабре 2023 года и в апреле следующего года состоятся заседания экспертных советов, на которых будут рассматриваться заявки от этих организаций.



Территория «Парнас» площадью более 27 гектаров запланирована для включения в СЭЗ «Санкт-Петербург» до конца 2023 года года.