newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2023, 11:22

Published 25 ноября 2023, 11:22

Modified 25 ноября 2023, 11:24

Updated 25 ноября 2023, 11:24

Пять заводов за 21 млрд рублей построят в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург начнут застраивать заводами

25 ноября 2023, 11:22
Фото: 1MI.

Пять заводов за 21 млрд рублей построят в Санкт-Петербурге

Пять организаций выразили желание стать резидентами специальной экономической зоны (СЭЗ) «Санкт-Петербург» на новом участке «Парнас», сообщает «АБН24».

Запуск данной площадки планируется в следующем году. Предполагается, что сумма инвестиций от этих организаций на территории СЭЗ составит около 21 миллиарда рублей. Об этом рассказала гендиректор «СЭЗ Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

В настоящий момент только одна из пяти организаций — «Балтийская промышленная компания» (БПК) — объявила о своем намерении участвовать в СЭЗ. В рамках этого проекта компания планирует построить завод по производству станков и вложить примерно 7 миллиардов рублей.

Названия остальных четырех организаций пока не были раскрыты. Рондалева уточнила, что в декабре 2023 года и в апреле следующего года состоятся заседания экспертных советов, на которых будут рассматриваться заявки от этих организаций.

Территория «Парнас» площадью более 27 гектаров запланирована для включения в СЭЗ «Санкт-Петербург» до конца 2023 года года.

Читайте также:
Стало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 годаПИК может построить 60 тысяч «квадратов» жилья бизнес-класса на Васильевском острове
#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика