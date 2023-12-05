Как сэкономить на ипотеке

Также необходимо помнить, что некоторые группы граждан имеют право на привилегии при получении ипотечных кредитов. Важно уточнить в банке, является ли клиент одной из таких групп, которые имеют право на сниженные процентные ставки. Например, семьи с двумя и более детьми могут получить кредит на жилье по сниженной ставке. Также военные, молодые люди до 35 лет и другие граждане могут получить льготы при получении ипотечного кредита. Условия кредитования зависят от выбранного банка.