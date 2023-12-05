Как сэкономить на ипотеке

Posted 5 декабря 2023, 05:06
Published 5 декабря 2023, 05:06
Modified 5 декабря 2023, 05:08
Updated 5 декабря 2023, 05:08
Прежде всего важно определиться с выбором банка, в котором будете оформлять кредит. Рекомендуется обратиться в ту кредитную организацию, в которой ваш работодатель является зарплатным клиентом. Это позволит получить скидку на процентную ставку по ипотеке.
Также необходимо помнить, что некоторые группы граждан имеют право на привилегии при получении ипотечных кредитов. Важно уточнить в банке, является ли клиент одной из таких групп, которые имеют право на сниженные процентные ставки. Например, семьи с двумя и более детьми могут получить кредит на жилье по сниженной ставке. Также военные, молодые люди до 35 лет и другие граждане могут получить льготы при получении ипотечного кредита. Условия кредитования зависят от выбранного банка.
Заемщику важно правильно выбрать объект недвижимости. Сейчас можно оформить ипотеку под более низкую процентную ставку на жилье, которое предлагает застройщик, по сравнению с рынком вторичного жилья. Также стоит помнить, что льготная ипотека действует только для покупки новостроек.
В обычных условиях самая низкая процентная ставка применяется к квартирам, а самая высокая — к загородной недвижимости. Это объясняется тем, что квартиры являются более ликвидными объектами. Чем больше объект ликвиден, тем меньше риски для кредитора и соответственно меньше процентная ставка по ипотеке на этот вид недвижимости. Если заемщик перестанет выплачивать ипотеку, продажа загородной недвижимости будет дольше и сложнее. Загородные дома являются менее ликвидными объектами, чем квартиры.
Также процентная ставка может отличаться для новостроек и недвижимости с вторичного рынка. Обычно процентная ставка на новостройки немного ниже, чем на готовое жилье.
Согласно закону, заемщик должен застраховать свою недвижимость. На вторичном рынке эту страховку оформляют сразу, а с новостройками ее можно оформить после завершения строительства. Однако, это не влияет на процентную ставку по ипотеке.
Основным фактором, который влияет на размер процентной ставки в большинстве банков, является личное страхование заемщика, то есть страхование его жизни и здоровья. Этот вид страхования необязателен по закону и заемщик может отказаться от его оформления. В таком случае банки увеличивают процентную ставку по ипотеке на 1-3 процентных пункта.
Как правило, страхование жизни и здоровья обходится заемщику дешевле, чем увеличение процентной ставки по кредиту.
Те, кто желает снизить ежемесячный платеж по ипотеке, обычно в первую очередь обращают внимание на возможность частичного досрочного погашения. Закон обязывает все банки предоставлять такую возможность заемщикам.
Каким образом происходит уменьшение ежемесячного платежа при досрочном погашении? Сумма платежа распределяется на две части. Одна часть используется для погашения основной суммы долга (или тела кредита), а другая часть — для погашения процентов, которые начисляются на остаток долга. То есть, чем меньше основной долг, тем меньше проценты.
При досрочном погашении вся сумма внеочередного платежа направляется на уменьшение основной суммы долга. В результате снижается как сам долг, так и размер начисляемых процентов. Кроме того, при досрочном погашении можно не только уменьшить размер платежа, но и сократить срок кредита. В таком случае долг будет погашен раньше, но ежемесячная финансовая нагрузка останется прежней.
Если ежемесячный платеж по кредиту на жилье стал непосильным, можно уменьшить его, используя рефинансирование займа. В этом случае вы оформляете новый кредит, который позволяет закрыть предыдущий. Условия нового кредита обычно отличаются — процентная ставка может быть меньше и/или срок кредита больше, что помогает снизить ежемесячный платеж.
На рынке ипотеки рефинансирование является наиболее развитым, так как постоянно появляются новые продукты и предложения, включая различные программы государственной поддержки.
Рефинансирование, которое также называют перекредитованием, доступно только в том случае, если у вас нет текущих просрочек по кредитам. Некоторые банки также одобряют рефинансирование только после полугода с момента оформления ипотеки.
Для рефинансирования вы можете обратиться в банк, где уже взят кредит на жилье, или воспользоваться предложением другого банка.