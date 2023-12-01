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Posted 30 ноября 2023, 22:46

Published 30 ноября 2023, 22:46

Modified 30 ноября 2023, 22:48

Updated 30 ноября 2023, 22:48

Рост ключевой ставки может вызвать дефицит на первичном рынке жилья — эксперт

Рост ключевой ставки может вызвать дефицит на первичном рынке жилья — эксперт

30 ноября 2023, 22:46
Фото: 1MI.
Удорожание проектного финансирования в связи с повышением ключевой ставки может вынудить строительный бизнес отложить вывод на рынок часть проектов. Это, в свою очередь, приведет к дефициту предложения, цитирует NSP гендиректора АО «Ленстройтрест» Валерию Малышеву.

Пока ставки по проектному финансированию для большей части застройщиков остаются неизменными, отметила Малышева. Но новые сделки заключаются уже с учетом текущей, гораздо более высокой, стоимости денежных средств.

«Возможно, часть проектов из-за этого будет отложена на более поздние сроки. А по тем объектам, которые все же будут запущены, застройщикам придется гораздо больше внимания уделять объемам средств на эскроу-счетах: чем больше их поступит, тем меньше будет ставка по кредиту», — сказала эксперт.

Она также отметила, что в случае отмены программы господдержки ипотеки при нынешнем уровне ключевой ставки останется лишь единичный спрос со стороны инвесторов, готовых купить квартиру за 100% собственных средств. Либо на рынок вернутся программы рассрочки от застройщиков, не позволяющие полноценно наполнять эскроу-счета. В итоге окажутся нивелированы преимущества реформы долевого строительства, так как придется финансировать стройку ровно в том объеме, в котором будут привлечены денежные средства от покупателей.

«Больше всего пострадают перспективные проекты, которые требуют больших расходов: на покупку земельных участков, разработку предпроекта. А значит, в горизонте 2-3 лет может возникнуть дефицит предложения на рынке», — прогнозирует Малышева.
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