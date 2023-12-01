Рост ключевой ставки может вызвать дефицит на первичном рынке жилья — эксперт

Она также отметила, что в случае отмены программы господдержки ипотеки при нынешнем уровне ключевой ставки останется лишь единичный спрос со стороны инвесторов, готовых купить квартиру за 100% собственных средств. Либо на рынок вернутся программы рассрочки от застройщиков, не позволяющие полноценно наполнять эскроу-счета. В итоге окажутся нивелированы преимущества реформы долевого строительства, так как придется финансировать стройку ровно в том объеме, в котором будут привлечены денежные средства от покупателей.