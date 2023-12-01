В России могут ввести лимит для банков по выдаче ипотек

Банк России совместно с депутатами Госдумы разрабатывает законопроект, предоставляющий регулятору право устанавливать лимиты для банков, выдающих жилищные кредиты.



Согласно данным Центробанка, долговая нагрузка населения продолжает расти. Важно отметить, что из 10 человек, оформивших ипотечные кредиты во втором квартале 2023 года, восемь уже выплачивают потребительский кредит.