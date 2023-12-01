В России могут ввести лимит для банков по выдаче ипотек

Posted 1 декабря 2023, 06:51
Published 1 декабря 2023, 06:51
Modified 1 декабря 2023, 06:55
Updated 1 декабря 2023, 06:55
Банк России совместно с депутатами Госдумы разрабатывает законопроект, предоставляющий регулятору право устанавливать лимиты для банков, выдающих жилищные кредиты.
Согласно данным Центробанка, долговая нагрузка населения продолжает расти. Важно отметить, что из 10 человек, оформивших ипотечные кредиты во втором квартале 2023 года, восемь уже выплачивают потребительский кредит.
Кроме того, количество ипотечных заемщиков, имеющих дополнительные необеспеченные кредиты, увеличивается уже четвертый квартал подряд.
В результате теперь готовится проект о количественных лимитах по ипотеке. Но подробностей пока нет.