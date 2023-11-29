Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в России

Posted 29 ноября 2023, 11:44
Published 29 ноября 2023, 11:44
Modified 29 ноября 2023, 11:50
Updated 29 ноября 2023, 11:50
Резкое увеличение процентной ставки по ипотеке привело к тому, что многие россияне потеряли возможность взять ипотечный кредит. В такой ситуации для большинства покупателей единственным реальным способом покупки нового жилья остается льготная ипотека.
В условиях удорожания ипотечных кредитов изменяется поведение покупателей.
«Резкое увеличение числа выдач ипотечных кредитов осенью было вызвано желанием успеть приобрести квартиры по прежним ставкам. В это время все предварительно одобренные кредиты также сыграли свою роль. Однако сегодня высокие ставки отпугивают покупателей. Готовность взять эти кредиты сохраняется только у тех, кто не покупает новую квартиру полностью на заемные средства, а использует ипотеку для дополнительных выплат — как дополнение к сумме, вырученной за старое жилье», — рассказал Росбалту Виктор Галкин.
Он добавил, что есть также заемщики, которые планируют рефинансировать кредит в следующем году.
Согласно мнению эксперта, в ближайшее время ожидать снижения цен на новостройки не приходится — из-за увеличенного спроса, который был зафиксирован с конца лета, застройщики успели превысить план продаж. Кроме того, традиционно в декабре на рынок выходят покупатели, получившие повышенные денежные выплаты в конце года.