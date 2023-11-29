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Posted 29 ноября 2023, 11:44

Published 29 ноября 2023, 11:44

Modified 29 ноября 2023, 11:50

Updated 29 ноября 2023, 11:50

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в России

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в России

29 ноября 2023, 11:44
Фото: 1MI.
В России в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на квартиры в новостройках, считает эксперт по недвижимости Виктор Галкин.

Резкое увеличение процентной ставки по ипотеке привело к тому, что многие россияне потеряли возможность взять ипотечный кредит. В такой ситуации для большинства покупателей единственным реальным способом покупки нового жилья остается льготная ипотека.

В условиях удорожания ипотечных кредитов изменяется поведение покупателей.

«Резкое увеличение числа выдач ипотечных кредитов осенью было вызвано желанием успеть приобрести квартиры по прежним ставкам. В это время все предварительно одобренные кредиты также сыграли свою роль. Однако сегодня высокие ставки отпугивают покупателей. Готовность взять эти кредиты сохраняется только у тех, кто не покупает новую квартиру полностью на заемные средства, а использует ипотеку для дополнительных выплат — как дополнение к сумме, вырученной за старое жилье», — рассказал Росбалту Виктор Галкин.

Он добавил, что есть также заемщики, которые планируют рефинансировать кредит в следующем году.

Согласно мнению эксперта, в ближайшее время ожидать снижения цен на новостройки не приходится — из-за увеличенного спроса, который был зафиксирован с конца лета, застройщики успели превысить план продаж. Кроме того, традиционно в декабре на рынок выходят покупатели, получившие повышенные денежные выплаты в конце года.

#Илья Протвинов#Общество
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