Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в России

«Резкое увеличение числа выдач ипотечных кредитов осенью было вызвано желанием успеть приобрести квартиры по прежним ставкам. В это время все предварительно одобренные кредиты также сыграли свою роль. Однако сегодня высокие ставки отпугивают покупателей. Готовность взять эти кредиты сохраняется только у тех, кто не покупает новую квартиру полностью на заемные средства, а использует ипотеку для дополнительных выплат — как дополнение к сумме, вырученной за старое жилье», — рассказал Росбалту Виктор Галкин.