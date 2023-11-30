В Петербурге рассказали, как будут выглядеть новые жилые кварталы в Кронштадте

Posted 30 ноября 2023, 10:14
Published 30 ноября 2023, 10:14
Modified 30 ноября 2023, 10:26
Updated 30 ноября 2023, 10:26
Ранее уже сообщалось о планах строительства двух малоэтажных жилых комплексов, а также апартаментов, гостиницы с соответствующей инфраструктурой. Теперь был утвержден архитектурный облик четырехэтажных жилых домов.
Весь проект будет состоять из трех частей, каждая из которых будет иметь свое название и свою группу архитекторов. На первом участке (на Цитадельской дороге) планируется создание квартала «Кронфорт. Центральный» с общей площадью более 138 тысяч квадратных метров.
Главным зданием станет угловая башня, которая выполняет роль своеобразного маяка для посетителей парка. Всего в этом квартале планируется построить 1059 квартир и оборудовать 620 мест в подземной парковке, а также предоставить коммерческие помещения на первых этажах. Кроме того, будут созданы прогулочные зоны, зоны отдыха и другие объекты.
Помимо жилых домов уже начато строительство школы на 550 учеников, и внутри жилого комплекса будет построен детский сад на 150 детей.