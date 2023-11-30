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Posted 30 ноября 2023, 10:14

Published 30 ноября 2023, 10:14

Modified 30 ноября 2023, 10:26

Updated 30 ноября 2023, 10:26

В Петербурге рассказали, как будут выглядеть новые жилые кварталы в Кронштадте

В Петербурге рассказали, как будут выглядеть новые жилые кварталы в Кронштадте

30 ноября 2023, 10:14
Фото: 1MI.
Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил вид новых жилых кварталов «Кронфорт» в Кронштадте, которые будут строиться на территории «Острова фортов», сообщает NSP.

Ранее уже сообщалось о планах строительства двух малоэтажных жилых комплексов, а также апартаментов, гостиницы с соответствующей инфраструктурой. Теперь был утвержден архитектурный облик четырехэтажных жилых домов.

Весь проект будет состоять из трех частей, каждая из которых будет иметь свое название и свою группу архитекторов. На первом участке (на Цитадельской дороге) планируется создание квартала «Кронфорт. Центральный» с общей площадью более 138 тысяч квадратных метров.

Главным зданием станет угловая башня, которая выполняет роль своеобразного маяка для посетителей парка. Всего в этом квартале планируется построить 1059 квартир и оборудовать 620 мест в подземной парковке, а также предоставить коммерческие помещения на первых этажах. Кроме того, будут созданы прогулочные зоны, зоны отдыха и другие объекты.

Помимо жилых домов уже начато строительство школы на 550 учеников, и внутри жилого комплекса будет построен детский сад на 150 детей.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Апартаменты#Гостиница#Школа#Детский сад#Строительство#Квартиры
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