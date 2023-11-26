Названы витамины, необходимые для работы мозга

Она рассказала «Москве 24», что для оптимального функционирования нервных клеток и передачи импульсов по нервным волокнам необходимы витамины группы В. Они также важны для нормальной работы мозга.



Особую роль играют витамины B12 и B9, которые поддерживают нормальное состояние крови. Если их не хватает, у человека может развиться анемия. При этом весь организм может страдать от гипоксии, все это негативно скажется на нервных клетках, памяти и головном мозге, предупредила Романенко.



Дефицит витаминов группы В чаще всего происходит у людей с заболеваниями ЖКТ и при неправильно сбалансированном питании, добавила эксперт.