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Posted 26 ноября 2023, 06:27

Published 26 ноября 2023, 06:27

Modified 26 ноября 2023, 06:27

Updated 26 ноября 2023, 06:27

Названы витамины, необходимые для работы мозга

Названы витамины, необходимые для работы мозга

26 ноября 2023, 06:27
Фото: 1MI.
Терапевт Татьяна Романенко поделилась информацией о необходимых витаминах для нормальной работы мозга.

Она рассказала «Москве 24», что для оптимального функционирования нервных клеток и передачи импульсов по нервным волокнам необходимы витамины группы В. Они также важны для нормальной работы мозга.

Особую роль играют витамины B12 и B9, которые поддерживают нормальное состояние крови. Если их не хватает, у человека может развиться анемия. При этом весь организм может страдать от гипоксии, все это негативно скажется на нервных клетках, памяти и головном мозге, предупредила Романенко.

Дефицит витаминов группы В чаще всего происходит у людей с заболеваниями ЖКТ и при неправильно сбалансированном питании, добавила эксперт.

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#Илья Протвинов#Общество
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