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Posted 14 ноября 2023, 04:00

Published 14 ноября 2023, 04:00

Modified 14 ноября 2023, 04:04

Updated 14 ноября 2023, 04:04

Диетолог Кроули рассказал, сколько раз в день нужно есть

Диетолог рассказал, сколько раз в день можно есть

14 ноября 2023, 04:00
Фото: 1MI.

Диетолог Кроули рассказал, сколько раз в день нужно есть

Рацион питания нужно выбирать исходя из активности человека, сообщил диетолог Кайл Кроули.

Офисным работникам рекомендуется следовать более легкой и частой системе питания, чтобы она соответствовала низкой физической активности. Исследования показывают, что оптимальным вариантом для таких людей является прием пищи шесть раз в день, но в малых порциях.

Людям с высокой физической активностью подходит трехразовое питание с насыщенным по утрам завтраком, содержащим белок, клетчатку и сложные углеводы.

«Росбалт» со ссылкой на слова диетолога пишет, что для работников ночных смен рекомендуется плотно поесть перед началом работы и перекусывать продуктами, которые повышают иммунитет, в течение дня. Последней прием пищи должен быть легким в целях минимального нарушения их естественного биоритма. Это обеспечит ощущение сытости.

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#Илья Протвинов#Общество#Иммунитет#Белок#Физическая активность#Клетчатка
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