Диетолог рассказал, сколько раз в день можно есть

Офисным работникам рекомендуется следовать более легкой и частой системе питания, чтобы она соответствовала низкой физической активности. Исследования показывают, что оптимальным вариантом для таких людей является прием пищи шесть раз в день, но в малых порциях.



Людям с высокой физической активностью подходит трехразовое питание с насыщенным по утрам завтраком, содержащим белок, клетчатку и сложные углеводы.



«Росбалт» со ссылкой на слова диетолога пишет, что для работников ночных смен рекомендуется плотно поесть перед началом работы и перекусывать продуктами, которые повышают иммунитет, в течение дня. Последней прием пищи должен быть легким в целях минимального нарушения их естественного биоритма. Это обеспечит ощущение сытости.