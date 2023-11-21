Диетолог рассказала, кому нельзя пить кофе

Sports.kz. со ссылкой на слова эксперта пишет, что есть три категории людей, которым стоит избегать употребления кофе. Во-первых, это граждане с непереносимостью кофеина. У них могут возникнуть нервозность, эмоциональное возбуждение и повышение давления после употребления кофе. Неприятные симптомы могут сохраняться до 10 часов.



Кофе также может быть опасен для людей, страдающих тревожностью. Если у человека есть тревога или панические атаки, напиток может только усилить эти эффекты.



Беременным женщинам тоже лучше воздержаться от этого ароматного напитка. Кофеин может оказать негативное влияние не только на самочувствие женщины, но и на развитие плода.