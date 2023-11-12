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Posted 12 ноября 2023, 04:44

Published 12 ноября 2023, 04:44

Modified 12 ноября 2023, 04:49

Updated 12 ноября 2023, 04:49

Диетолог Белева назвала продукты для продления молодости

Диетолог рассказала, какие продукты способны продлить молодость

12 ноября 2023, 04:44
Фото: Midjourney.

Диетолог Белева назвала продукты для продления молодости

Существует несколько видов продуктов, при употреблении которых можно замедлить процесс старения, сообщила диетолог Эльвира Белева.

Она рассказала о двух кислотах, которые могут замедлить процесс старения и перечислила продукты с содержанием этих полезных веществ.

По словам медика, чтобы сохранить молодость, поможет антиоксидант глутатион, который увеличивается за счет альфа-липоевой кислоты. Для того чтобы избежать нехватки этой кислоты, врач рекомендует потреблять такие продукты, как молоко, фасоль, горох, рис, грибы, бананы, шпинат и брокколи.

Кроме того, Белева в беседе с «Известями» отметила важность наличия линоленовой кислоты в организме, которая укрепляет иммунитет, замедляет старение и способствует жиросжиганию. Чтобы компенсировать недостаток этого вещества, она рекомендует употреблять сельдь, лосось, скумбрию, грецкие орехи, сою и льняное масло.

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#Илья Протвинов#Общество#Иммунитет#Диетолог#Продукты#Фасоль#Горох#Брокколи#Бананы#Молоко#Молодость#Старение#Грибы
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