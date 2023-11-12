Диетолог рассказала, какие продукты способны продлить молодость

Она рассказала о двух кислотах, которые могут замедлить процесс старения и перечислила продукты с содержанием этих полезных веществ.



По словам медика, чтобы сохранить молодость, поможет антиоксидант глутатион, который увеличивается за счет альфа-липоевой кислоты. Для того чтобы избежать нехватки этой кислоты, врач рекомендует потреблять такие продукты, как молоко, фасоль, горох, рис, грибы, бананы, шпинат и брокколи.



Кроме того, Белева в беседе с «Известями» отметила важность наличия линоленовой кислоты в организме, которая укрепляет иммунитет, замедляет старение и способствует жиросжиганию. Чтобы компенсировать недостаток этого вещества, она рекомендует употреблять сельдь, лосось, скумбрию, грецкие орехи, сою и льняное масло.