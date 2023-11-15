В Росрыболовстве заявили, что не собираются кормить мухами людей

В ведомстве назвали не соответствующей действительности информацию в СМИ о том, что мука из мухи чёрная львинка станет пригодной в пищу для людей.

Как заявили в Росрыболовстве, мука из мухи черная львинка может заменять рыбную муку, из которой производятся рыбные корма. Таким образом, отмечает ведомство, эта инициатива направлена на создание правовой базы при производстве кормов для сельскохозяйственных животных, включая объекты аквакультуры, из насекомых. «В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — подчеркивается в сообщении Росрыболовства. Новая еда россиян: Вместо котлет пюре из мух Узнать подробнее Читайте также: Диетолог перечислила 11 продуктов, которые регулярно употребляет в пищу Топ-10 способов быстро приготовить обед