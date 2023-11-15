В Росрыболовстве заявили, что не собираются кормить мухами людей

Posted 15 ноября 2023, 18:08
Published 15 ноября 2023, 18:08
Modified 15 ноября 2023, 18:10
Updated 15 ноября 2023, 18:10
Как заявили в Росрыболовстве, мука из мухи черная львинка может заменять рыбную муку, из которой производятся рыбные корма.
Таким образом, отмечает ведомство, эта инициатива направлена на создание правовой базы при производстве кормов для сельскохозяйственных животных, включая объекты аквакультуры, из насекомых.
«В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — подчеркивается в сообщении Росрыболовства.