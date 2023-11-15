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Posted 14 ноября 2023, 21:58

Published 14 ноября 2023, 21:58

Modified 14 ноября 2023, 22:03

Updated 14 ноября 2023, 22:03

Новая еда россиян: Вместо котлет пюре из мух

Новая еда россиян: Вместо котлет пюре из мух

14 ноября 2023, 21:58
Фото: 1MI.
Правительство узаконило пюре из личинок мух, в простонародье именуемых опарышами.

Речь идет о новом распоряжении Правительства России №2761-р, которым предлагается расширить перечень сельхозпродукции, производители которой смогут претендовать на господдержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

Судя по документу, теперь государство поддержит производство муки грубого и тонкого помола из мухи черная львинка, жиров, а также гранул и пюре из ее личинок.

«МК» отмечает, что идею еды из насекомых давно продвигают глобалисты. Утверждается, что это «ответственно и экологично». Однако в реальности мы имеем дело всего лишь с хитрой манипуляцией — при удешевлении сырья и производства увеличивается прибыль. Обществу же предлагается поверить в борьбу с мировым голодом и глобальным потеплением.

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#Экология#Новости#Россия#Еда#Мухи#Господдержка#Сельское хозяйство#Насекомые
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