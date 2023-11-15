Новая еда россиян: Вместо котлет пюре из мух

«МК» отмечает, что идею еды из насекомых давно продвигают глобалисты. Утверждается, что это «ответственно и экологично». Однако в реальности мы имеем дело всего лишь с хитрой манипуляцией — при удешевлении сырья и производства увеличивается прибыль. Обществу же предлагается поверить в борьбу с мировым голодом и глобальным потеплением.