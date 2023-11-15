Новая еда россиян: Вместо котлет пюре из мух

Posted 14 ноября 2023, 21:58
Published 14 ноября 2023, 21:58
Modified 14 ноября 2023, 22:03
Updated 14 ноября 2023, 22:03
Речь идет о новом распоряжении Правительства России №2761-р, которым предлагается расширить перечень сельхозпродукции, производители которой смогут претендовать на господдержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.
Судя по документу, теперь государство поддержит производство муки грубого и тонкого помола из мухи черная львинка, жиров, а также гранул и пюре из ее личинок.
«МК» отмечает, что идею еды из насекомых давно продвигают глобалисты. Утверждается, что это «ответственно и экологично». Однако в реальности мы имеем дело всего лишь с хитрой манипуляцией — при удешевлении сырья и производства увеличивается прибыль. Обществу же предлагается поверить в борьбу с мировым голодом и глобальным потеплением.