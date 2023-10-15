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Posted 15 октября 2023, 11:22

Published 15 октября 2023, 11:22

Modified 15 октября 2023, 11:22

Updated 15 октября 2023, 11:22

Топ-10 способов быстро приготовить обед

Топ-10 способов быстро приготовить обед

15 октября 2023, 11:22
Фото: 1MI.
У работающих жителей России часто не бывает достаточно времени, чтобы приготовить полноценный обед. Newia подготовила топ-10 блюд, которые готовятся быстро и не требуют особых навыков.

Что быстро приготовить поесть

Из-за большого разнообразия продуктов в магазинах проблем с приготовлением полезных и вкусных блюд возникнуть не должно. Можно выбрать из следующих вариантов:

  1. Салат: зеленый салат с добавлением оливкового масла, солью и перцем можно приготовить буквально за несколько минут. При желании можете добавить орехи, фрукты или остатки куриного мяса для более насыщенного вкуса.
  2. Готовые блюда: во многих магазинах можно найти готовые салаты, супы, сэндвичи и замороженные блюда, которые можно подогреть в микроволновой печи или на плите всего за несколько минут.
  3. Яичница: приготовление яичницы — это быстрый способ получить белок и витамины. Просто взбейте яйца, добавьте немного соли и перца, и жарьте на сковороде.
  4. Паста: она быстро варится и ее можно сочетать с различными соусами, такими как томатный, песто или масло с чесноком. Вы можете также добавить овощи, сыр или куриное филе.
  5. Готовые гамбургеры или буррито: в специальных заведениях можно купить готовые гамбургеры или буррито, которые нужно только разогреть.
  6. Омлет: подобно яичнице, омлет готовится очень быстро и может быть наполнен различными начинками, такими как овощи, сыр, грибы и ветчина.
  7. Сэндвич: просто сложите ингредиенты между двумя кусками хлеба. Вы можете использовать мясо, сыр, овощи и различные соусы.
  8. Рис с овощами: приготовьте быстрый карри или же просто обжарьте овощи и добавьте к ним вареный рис.
  9. Суп: некоторые супы, особенно куриные или овощные, могут быть приготовлены быстро, особенно если вы используете готовые бульоны или замороженные овощи.
  10. Запеканка: если у вас есть готовые картофельные чипсы или пюре, то вы можете сделать быструю картофельную запеканку, добавив сыр и специи.

Любое из этих блюд позволит сэкономить время на приготовлении и не остаться голодными.

Как приготовить полезный обед

Для приготовления полезного обеда можно выбрать из различных вариантов. Например, стоит приготовить салат, добавив свежие овощи и нежирные белки, такие как куриная грудка. Также можно приготовить суп с овощами и бобами, добавив в него белокочанную капусту, брокколи и бобы. Рыба, такая как лосось, тунец или треска, является богатым источником омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье сердца и мозга. Ее можно приготовить, запекая с лимоном и травами.

Фото: 1MI

Еще одним вариантом является приготовление яичницы с овощами, такими как помидоры, шпинат и грибы. Омлет с добавлением этих ингредиентов является отличным источником белка, а также витаминов и минералов.

Важно также уменьшить количество соли и сахара в приготовленных блюдах и использовать масла, например, оливковое. Разнообразие в питании важно, чтобы получить все необходимые питательные вещества.

Как приготовить недорогой обед

Есть несколько блюд, на приготовление которых не придется тратить много денег.

  1. Паста с томатным соусом: для этого надо сварить спагетти и приготовить простой томатный соус, используя помидоры, лук, чеснок и специи. Это дешево и вкусно.
  2. Гречка с овощами: для этого блюда надо сварить гречку и приготовить овощи (например, морковь, горох, лук) на сковороде. Овощи можно обжаривать с небольшим количеством растительного масла и специй.
  3. Бобовые блюда: следует использовать различные виды бобов, такие как фасоль, чечевицу или нут, для приготовления супов, чили или буррито. Выйдет это не очень дорого.
  4. Картофель с гарниром: можно запечь картофельные дольки в духовке и подавать их с простым гарниром из тушеных овощей, например, капусты и моркови.
  5. Яичница с овощами: приготовить яичницу, добавив нарезанные овощи, такие как помидоры, шпинат и грибы. Это дешево и быстро.
  6. Омлет с начинкой: Можно сделать омлет с добавлением сыра, зелени и овощей из холодильника. Это также недорого и вкусно.
  7. Сэндвичи: для этого нужно взять мясо, овощи и соусы. Это быстрый и бюджетный вариант.

Недорогой обед может быть полезным и вкусным, если выбирать правильные ингредиенты и все делать дома.

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