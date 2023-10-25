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Posted 24 октября 2023, 21:29

Published 24 октября 2023, 21:29

Modified 24 октября 2023, 21:31

Updated 24 октября 2023, 21:31

Диетолог перечислила 11 продуктов, которые регулярно употребляет в пищу

Диетолог перечислила 11 продуктов, которые регулярно употребляет в пищу

24 октября 2023, 21:29
Фото: Midjourney.
Диетолог-нутрициолог Ольга Деккер рассказала Спорту-Экспресс, как должен выглядеть сбалансированный рацион, чтобы оставаться здоровым.

Темные крупы

Богаты клетчаткой, витаминами и минералами, прежде всего, железом и магнием. Фавориты — гречка и перловка, пшеничная крупа на любителя. Эти крупы способствуют здоровому пищеварению, хорошо насыщают и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Цельнозерновой хлеб

В отличие от белого богат клетчаткой, витаминами и минералами. Употребляя его на завтрак, можно улучшить пищеварение и не допустить резких скачков сахара в крови.

Яйца

Прежде всего, это отличный источник белка, железа и витамина В12. Яйца поддержат тонус ваших мышц и на целый день зарядят энергией.

Овощи и зелень

Их нужно есть каждый день в виде салатов или гарниров. Так вы обеспечите свой организм витаминами, минералами и антиоксидантами и тем самым снизите риск различных заболеваний. Особенно полезны овощи и зелень для иммунной системы, кожи и зрения.

Костные бульоны

Полезны, благодаря содержащемуся в них коллагену, аминокислотам и микроэлементам, которые помогут укрепить суставы и связки. Также очевидна польза таких бульонов для пищеварительной и иммунной системы.

Бобовые

В первую очередь, это источник растительного белка, но также клетчатки, витаминов и минералов. Употребляя в пищу ежедневно фасоль, чечевицу или нут, можно улучшить пищеварение и поддержать уровень сахара в крови.

Курица

Белое мясо ценят как источник высококачественного белка, железа и витаминов группы B. Прежде всего, курица помогает росту и восстановлению тканей.

Рыба

Рекомендуется употреблять морскую, в идеале жирную рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами и витамином D. Включив ее в свой рацион, можно поддержать здоровье сердца, кожи, а также улучшить функции мозга.

Субпродукты

Субпродукты — это источник железа, витаминов группы B и других питательных веществ. Они улучшают кроветворение, поддерживают здоровье кожи и общее благополучие.

Сыр и молоко

Одни из лидеров по содержанию белков, кальция, витамина D и других питательных веществ, которые способствуют здоровью костей, зубов и мышц. Они также могут быть источником энергии и помогать в укреплении иммунной системы.

Кофе

Умеренное употребление кофе обеспечит не только заряд бодрости на целый день, но станет источником антиоксидантов. Однако лучше научиться пить кофе без сахара и сливок, наслаждаясь вкусом самого напитка.

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