Диетолог перечислила 11 продуктов, которые регулярно употребляет в пищу

Их нужно есть каждый день в виде салатов или гарниров. Так вы обеспечите свой организм витаминами, минералами и антиоксидантами и тем самым снизите риск различных заболеваний. Особенно полезны овощи и зелень для иммунной системы, кожи и зрения.