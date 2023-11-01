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Posted 1 ноября 2023, 16:56

Published 1 ноября 2023, 16:56

Modified 1 ноября 2023, 16:58

Updated 1 ноября 2023, 16:58

Названо самое бюджетное место для отдыха в Азии

Названо самое бюджетное место для отдыха в Азии

1 ноября 2023, 16:56
Фото: Midjourney.
Самыми привлекательными по цене направлениями для отдыха оказались Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Вьетнам, пишет News.ru со ссылкой на экспертов по туризму.

Стоимость отдыха в этих странах на данный момент начинается от 220 тысяч рублей на 10 дней. При этом лидирующие позиции по продаже пакетных туров в страны Юго-Восточной Азии продолжает удерживать Таиланд.

Доля туров в эту страну составляет от 50% до 90% всех бронирований на зимний сезон у различных туроператоров, а спрос на это направление уже превысил прошлогодние показатели.

Между тем, Шри-Ланка также укрепляет свои позиции. На это направление приходится от 20 до 30% общих азиатских продаж на зимний сезон.

В перспективе конкуренцию Таиланду также может составить Индонезия. Прямых рейсов «Аэрофлотом» туда пока нет. Несмотря на это туроператоры ожидают уверенных зимних продаж, которые превысят прошлогодние объемы, даже с использованием стыковочных рейсов.

Ранее стало известно, что отдых за границей подорожает в октябре–ноябре на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о Египте, Дубае, Таиланде, Мальдивах, Кубе и других странах. Среди главных причин — рост курса валют, подорожание перевозок и проживания в гостиницах.

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