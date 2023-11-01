Названо самое бюджетное место для отдыха в Азии

Posted 1 ноября 2023, 16:56
Published 1 ноября 2023, 16:56
Modified 1 ноября 2023, 16:58
Updated 1 ноября 2023, 16:58
Стоимость отдыха в этих странах на данный момент начинается от 220 тысяч рублей на 10 дней. При этом лидирующие позиции по продаже пакетных туров в страны Юго-Восточной Азии продолжает удерживать Таиланд.
Доля туров в эту страну составляет от 50% до 90% всех бронирований на зимний сезон у различных туроператоров, а спрос на это направление уже превысил прошлогодние показатели.
Между тем, Шри-Ланка также укрепляет свои позиции. На это направление приходится от 20 до 30% общих азиатских продаж на зимний сезон.
В перспективе конкуренцию Таиланду также может составить Индонезия. Прямых рейсов «Аэрофлотом» туда пока нет. Несмотря на это туроператоры ожидают уверенных зимних продаж, которые превысят прошлогодние объемы, даже с использованием стыковочных рейсов.
Ранее стало известно, что отдых за границей подорожает в октябре–ноябре на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о Египте, Дубае, Таиланде, Мальдивах, Кубе и других странах. Среди главных причин — рост курса валют, подорожание перевозок и проживания в гостиницах.